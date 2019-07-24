Минтруд России издал приказ о повышении размера прожиточного минимума россиян. По итогам первого квартала 2019 года он составил 10753 рубля. Документ опубликован на интернет-портале проектов федеральных актов.

Согласно приказу прожиточный минимум населения России составит для пенсионеров 8894 рубля, для детей – 10585 рублей, а для трудоспособного населения – 11653 рубля.

Напомним, что на начало 2019 года его величина в Алтайском крае составляла 9334 рубля, для ребенка – 9602 рубля, а для пенсионера – 8003 рубля.

Прожиточный минимум высчитывается на основании стоимости корзины минимального продуктового набора, необходимого той или иной социальной группе.