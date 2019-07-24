Среда, 24 Июль, 14:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,13
€ 70,64
Обь
189см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019Пожар в барнаульской многоэтажке
Новости

Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца

, ИА "Амител"
Над Сибирью уже почти две недели стоит "дымовой колпак"
Фото: @nikon_vladimir

Фото: @nikon_vladimir

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае уже накрыл всю Сибирь. Режим "черного неба" ввели на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу.

Как сообщает "РГ", по расчетам метеорологов, "дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что 26-27 июля изменится направление ветра.

А жители Сибири тем временем делятся в соцсетях снимками туманных пейзажей и необычного красного солнца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . #смог #дым #fire #небо #light

Публикация от @ ariyaayiraa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С начала недели такая погода в Барнауле сразу же вспоминается фраза -"солнца белого не видно" #барнаул #бийск #новосибирск #парниковыйэффект #смог #велопрогулка #велосипед #зож #зож💪 #правильноепитание #барнаул #барнаул22 #брн #брн22 #barnaul22 #barnaul #altay #алтай #mobilephotography #mobilephoto #shotoniphone #photographer #pics #streetphotography #instalife #photooftheday #instalike #picoftheday#instagood #amazing #bestoftheday

Публикация от Denis Ulyanov (@denis.ulyanov.9)

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

24.07.2019 12:37
- гость -

"Красное солнце сгорает дотла.."

0  1
24.07.2019 12:48
1

У алтайцев появилась возможность оценить разницу между чистым голубым небом с белыми облаками и дымовым смогом , как в китае...

0  1
24.07.2019 13:08
- гость -

в каждой такой новости пишут ну еще 1-2 дня и так уже две недели.

0  1
24.07.2019 13:15
&

Экономически нецелесообразно тушить пожары. Солнце тоже светит экономически нецелесообразно для себя, потому что сгорает в процессе. Пусть Солнце перестанет светить и тратить ресурсы, это же экономически более выгодно. Идеал: чёрная дыра, всё в себя, всё в себя. Как и сейчас некоторые.

0  1
24.07.2019 13:30
петух с докучаево

зачем играть и читать книги про пост апокалиптические миры? просто живи в россии

0  1
24.07.2019 13:34
- гость -

24.07.2019 13:30
петух с докучаево
ко ко ко

0  1
24.07.2019 13:35
- гость -



24.07.2019 12:37
- гость -


Вместо тепла — зелень стекла,
Вместо огня — дым,
Из сетки календаря выхвачен день.
Красное солнце сгорает до тла,
День догорает с ним,
На пылающий город падает тень.
Источник teksty-pesenok.ru

Перемен! — требуют наши сердца.
Перемен! — требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:

0  2
24.07.2019 13:40
Апокалипсис сегодня

И будет это значить, что старшие товарищи, настоящие хозяева, поняли все еще вчера. Когда заглянули в секретные закрома, и увидели, что Россия кончилась. Все растащено, все ценное вывезено, все вкусное подъедено. И незачем больше изображать, что здесь существует какое-то там государство с видами на будущее. Можно выдохнуть. Можно отступить на заранее подготовленные позиции.

Там-то, наверное, не виллы. Там целые острова с дворцами и верными нукерами. Впрочем, это ведь и есть главная российская военная тайна, так что не будем гадать.

И выяснится тут же, что от всех мультфильмов про ракеты, которые способны четыре раза облететь землю по непредсказуемой траектории, остался только парк «Патриот» с подвешенными зачем-то к потолкам ангаров чучелами парашютистов (там и правда зачем-то чучела парашютистов к потолкам подвешены, тоже, между прочим, по-своему красиво, хотя и не так, как на озере Комо). А от компании, например, «Роснефть» — нетранспортабельный в силу непреходящего тяжкого похмелья вице-президент Михаил Леонтьев, директор департамента по связям с общественностью.

Шеф-то его, кутаясь в знаменитую на весь интернет курточку, будет с мостика собственной, знаменитой на весь интернет яхты смотреть задумчиво в серую даль мирового океана, стараясь как можно скорее забыть этот страшный сон, растянувшийся на десятилетия.

Выяснится, что опустели в одночасье все кварталы, занятые администрацией президента, что в областных и городских администрациях остались только совсем уж бессмысленные клерки, и что по пустым кабинетам грозного здания на Лубянке гуляет ветер, листает секретные уголовные дела, и никто любопытному ветру не препятствует.

Ну, выяснится, конечно, что остались еще из начальства самые бестолковые — те, кто наличные в огороде закапывает, а не на Каймановых островах, или в подвале хранит, как домашние соленья. Да еще рядовой состав всех силовых структур. Люди, привыкшие жить сыто и за день успевшие оголодать.

И мы с ними — один на один. Простые. Местные. Обычные.

Про которых все обладатели

0  1
24.07.2019 13:42
Апокалипсис сегодня

разноцветных паспортов и уютных вилл, еще вчера считавшиеся лучшими сынами отечества, даже и вспоминать не станут, отбыв в свое прекрасное далеко. Они ведь и есть путинская Россия, которая кончится ровно тогда, когда обычная Россия для путинской России какой-либо интерес в качестве добычи представлять перестанет.

0  2
24.07.2019 13:44
гость

Хочу снова увидеть жёлтое солнце и синее небо....

0  1
24.07.2019 13:48
- гость -

дворцы и яхты у них там сразу отберут...поэтому умом Россию не понять...

0  1
24.07.2019 14:06
- гость -

В Пекине так круглый год. еще и боками потными друг об друга шоркаются

0  1
24.07.2019 14:27
- гость -

13:34
Ты не в первый раз с ним заигрываешь, хочешь что бы он тебя потоптал?

0  0
24.07.2019 14:47
гость

подпишите петицию за введение ЧС, пусть власть шевелится

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:45
Томенко заявил о неизбежной продаже крупнейшего тепличного комплекса Алтая 0
14:30
Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России 0
14:11
Владелец сети ресторанов в Барнауле рассказал, как мусор попал на берег Оби 0
14:02
Столичные спикеры расскажут архитекторам и дизайнерам Барнаула о современных окнах 0
13:59
Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за дымки от пожаров 2
13:46
Самолет из-за дымки не смог приземлиться в Барнауле и был отправлен в Новосибирск 3
13:23
Жители Алтая предложили переименовать несуществующий нацпарк "Тогул" в "Салаир" 0
13:09
Кемерово свяжут прямые авиарейсы с Новосибирском и Казанью 1
12:51
25 тонн одежды и продуктов отправили из Алтая в подтопленную Иркутскую область 3
12:39
Кружок журналистов открыли в исправительной колонии на Алтае 1
12:28
Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца 14
12:17
Катунский хребет в Горном Алтае попал в список лучших мест для активного отдыха 0
12:02
Суд встал на сторону многодетной мамы из Барнаула в споре о выселении из квартиры 22
11:51
Гибель мальчика в водоеме на Алтае проверяет региональный СК 0
11:38
Как Южная Корея "обстреляла" российские самолеты и при чем здесь Япония 3
11:25
Поезд-музей компании "РЖД" будет открыт для жителей Барнаула 26 июля 1
11:11
Минтруд повысил размер прожиточного минимума россиян 8
10:47
Семеро пострадали. Видео с места жуткого ДТП в Алтайском крае 3
10:32
Максимальное покрытие: жители даже отдаленных районов края получили качественную связь 0
10:15
Виктор Мережко призвал Томенко защитить Алтай от соседей и иностранных врагов 10
10:02
"Важнее крутой таблетки": барнаульскому подопечному детского фонда подарили компьютер 0
09:58
Путин сделает надбавку 25% к пенсии в отдельных профессиях 3
09:32
Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов 3
09:05
Платные курилки хотят ввести в аэропортах России 22
08:30
Shazam назвал, какие песни чаще ищут россияне в 2019 году 1
08:07
На "Шелковом пути" в Горном проявили свою мощь внедорожники Toyota 0
08:01
Моя работа – киберспорт: в Барнауле будут выпускать специалистов перспективной профессии 6
07:59
КНДР задержала российское судно с 17 моряками 6
07:44
Начальник сгоревшего палаточного лагеря: "Палатки были "негорючие" 15
07:29
Как в Каннах: в Барнауле прошла церемония открытия Шукшинского кинофестиваля 15
07:12
Хорошо иметь домик за 190 млн рублей: пять самых дорогих коттеджей Алтайского края 21
06:38
Джей Ло – 50: фото шикарной и неповторимой Дженнифер Лопес 13
06:01
Кардиология через Wi-Fi: на Алтае появилось уникальное оборудование для сердца 0
23:29
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя в США 7
22:58
Госдума хочет удвоить НДС на пальмовое масло 14
22:30
Минсельхоз оценил влияние массовой гибели пчел на урожайность 7
21:58
Женщина погибла под бетонным козырьком депо в Новосибирске 1
21:09
Самозанятых новосибирцев могут обложить налогом 6
20:28
Совфед готовит законопроект о защите Телецкого озера 0
19:59
Засуха в четырех районах Алтайского края грозит потерей урожая 5
19:30
Снять квартиру за 60 тысяч рублей предлагают в Алтайском крае 2
18:31
Алтай вошел в десятку лидеров по агрострахованию с поддержкой государства 0
18:01
"Юбилейное" заседание по делу о растрате 100 млн рублей ФНПЦ "Алтай" прошло в Бийске 3
17:31
Объявят траур: четыре ребенка стали жертвами пожара в детском палаточном лагере 6
17:24
Бийская пенсионерка отдала мошеннику 139 тыс. рублей, желая вернуть свой вклад в "МММ" 2
17:05
Актриса Алиса Гребенщикова проведет творческую встречу с жителями Барнаула 0
16:44
Самострой на месте "Барнаульского разлома" решили продать за 20 млн рублей 4
16:39
Поцелуй для Василия Макаровича: как в Барнауле открылись "Шукшинские дни на Алтае" 1
16:10
Алтайский сенатор предложил запретить россиянам иметь электронную почту без идентификации 36
15:45
Пьяный житель Алтая насмерть сбил девушку на сельской дороге 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.