Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае уже накрыл всю Сибирь. Режим "черного неба" ввели на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу.
Как сообщает "РГ", по расчетам метеорологов, "дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что 26-27 июля изменится направление ветра.
А жители Сибири тем временем делятся в соцсетях снимками туманных пейзажей и необычного красного солнца.
Боброе утро, город N. Welcome to SilentHill😆 Кто рано встает, того и тапки😂#silenthill #novosibirsk #goodmorning #typicalnsk #nsk54 #fromsiberiawithlove #suncity #sun #summer #summer2019 #russianphoto #russia2day #снимаю_с_улыбкой #доброеутро #новосибирск #новыйдень #типичныйновосибирск #рассвет #рабочиебудни #мордор #сайлентхилл #смог #лето #летокнамприходит
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С начала недели такая погода в Барнауле сразу же вспоминается фраза -"солнца белого не видно" #барнаул #бийск #новосибирск #парниковыйэффект #смог #велопрогулка #велосипед #зож #зож💪 #правильноепитание #барнаул #барнаул22 #брн #брн22 #barnaul22 #barnaul #altay #алтай #mobilephotography #mobilephoto #shotoniphone #photographer #pics #streetphotography #instalife #photooftheday #instalike #picoftheday#instagood #amazing #bestoftheday
Комментарии
"Красное солнце сгорает дотла.."
У алтайцев появилась возможность оценить разницу между чистым голубым небом с белыми облаками и дымовым смогом , как в китае...
в каждой такой новости пишут ну еще 1-2 дня и так уже две недели.
Экономически нецелесообразно тушить пожары. Солнце тоже светит экономически нецелесообразно для себя, потому что сгорает в процессе. Пусть Солнце перестанет светить и тратить ресурсы, это же экономически более выгодно. Идеал: чёрная дыра, всё в себя, всё в себя. Как и сейчас некоторые.
зачем играть и читать книги про пост апокалиптические миры? просто живи в россии
24.07.2019 13:30
петух с докучаево
ко ко ко
24.07.2019 12:37
- гость -
Вместо тепла — зелень стекла,
Вместо огня — дым,
Из сетки календаря выхвачен день.
Красное солнце сгорает до тла,
День догорает с ним,
На пылающий город падает тень.
Источник teksty-pesenok.ru
Перемен! — требуют наши сердца.
Перемен! — требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
И будет это значить, что старшие товарищи, настоящие хозяева, поняли все еще вчера. Когда заглянули в секретные закрома, и увидели, что Россия кончилась. Все растащено, все ценное вывезено, все вкусное подъедено. И незачем больше изображать, что здесь существует какое-то там государство с видами на будущее. Можно выдохнуть. Можно отступить на заранее подготовленные позиции.
Там-то, наверное, не виллы. Там целые острова с дворцами и верными нукерами. Впрочем, это ведь и есть главная российская военная тайна, так что не будем гадать.
И выяснится тут же, что от всех мультфильмов про ракеты, которые способны четыре раза облететь землю по непредсказуемой траектории, остался только парк «Патриот» с подвешенными зачем-то к потолкам ангаров чучелами парашютистов (там и правда зачем-то чучела парашютистов к потолкам подвешены, тоже, между прочим, по-своему красиво, хотя и не так, как на озере Комо). А от компании, например, «Роснефть» — нетранспортабельный в силу непреходящего тяжкого похмелья вице-президент Михаил Леонтьев, директор департамента по связям с общественностью.
Шеф-то его, кутаясь в знаменитую на весь интернет курточку, будет с мостика собственной, знаменитой на весь интернет яхты смотреть задумчиво в серую даль мирового океана, стараясь как можно скорее забыть этот страшный сон, растянувшийся на десятилетия.
Выяснится, что опустели в одночасье все кварталы, занятые администрацией президента, что в областных и городских администрациях остались только совсем уж бессмысленные клерки, и что по пустым кабинетам грозного здания на Лубянке гуляет ветер, листает секретные уголовные дела, и никто любопытному ветру не препятствует.
Ну, выяснится, конечно, что остались еще из начальства самые бестолковые — те, кто наличные в огороде закапывает, а не на Каймановых островах, или в подвале хранит, как домашние соленья. Да еще рядовой состав всех силовых структур. Люди, привыкшие жить сыто и за день успевшие оголодать.
И мы с ними — один на один. Простые. Местные. Обычные.
Про которых все обладатели
разноцветных паспортов и уютных вилл, еще вчера считавшиеся лучшими сынами отечества, даже и вспоминать не станут, отбыв в свое прекрасное далеко. Они ведь и есть путинская Россия, которая кончится ровно тогда, когда обычная Россия для путинской России какой-либо интерес в качестве добычи представлять перестанет.
Хочу снова увидеть жёлтое солнце и синее небо....
дворцы и яхты у них там сразу отберут...поэтому умом Россию не понять...
В Пекине так круглый год. еще и боками потными друг об друга шоркаются
13:34
Ты не в первый раз с ним заигрываешь, хочешь что бы он тебя потоптал?
подпишите петицию за введение ЧС, пусть власть шевелится