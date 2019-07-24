Как Южная Корея "обстреляла" российские самолеты и при чем здесь Япония

Совместное патрулирование российских и китайских ВВС территории над Восточно-Китайским морем (нейтральная территория между Южной Кореей и Японией) завершилось подъемом по тревоге корейских истребителей и предупредительными ударами (как утверждает Сеул) в направлении истребителей ВВС России.

Как сообщает "Коммерсантъ", вечером 23 июля Россия направила из-за инцидента ноту протеста военному атташе Южной Кореи в РФ. В Минобороны РФ назвали действия корейской авиации "воздушным хулиганством", обвинив корейцев в опасных маневрах в нейтральной территории.

"Корейские самолеты совершили опасные маневры, пересекая курс авиационной группы и создавая угрозу безопасности полета", – утверждает командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Южная Корея же обвиняет Россию в "первом в новейшей истории страны" нарушении ее воздушного пространства иностранным самолетом, причем двойном. При этом к Китаю у Сеула таких претензий не возникло – их самолеты не пересекали границу, заявляют корейцы.

Официальная позиция страны такова – российские самолеты нарушили границу страны, за что в их направлении выпустили 20 сигнальных ракет, а также произвели 360 предупредительных ударов.

В Минобороны высмеяли такую версию: "Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать".

В конфликт практически мгновенно вмешалась и Япония, считающая острова Токто своей территорией. Японский МИД предъявил протесты Москве за нарушение границы, а Сеулу – за то, что вмешивается в российско-японские отношения.

"Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство, – заявил глава МИД Японии Таро Коно. – Недопустимо, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении".