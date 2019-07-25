Одна из граней счастья быть женщиной – это счастье быть владелицей шубы. Поистине настоящее сокровище – шубы от Кировской меховой фабрики, представленные на выставке-распродаже в Барнауле, которая пройдет с 26 по 28 июля текущего года в ДК Моторостроителей (ул. Германа Титова, 50а).

Здесь будет представлено свыше 1000 норковых, лисьих, мутоновых, нутриевых шуб, только что отшитых кировскими мастерами, среди которых много новинок к сезону 2019-2020.

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Норковые шубки составляют основу ассортимента Кировской меховой фабрики. Именно норка будет представлена в самом широком ассортименте, полном модельно-размерном ряде и в различных цветовых решениях.

Однако в последнее время стремительно набирают популярность нутриевые шубы: при своей невысокой цене они очень эффектно выглядят и визуально напоминают норку.

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НУТРИЕВЫЕ ШУБЫ?

• Сегодня нутрия подвергается стрижке по специальной методике, благодаря чему изначально грубоватый мех теряет остины и раскрывает невероятную пушистость и мягкость материала.

• Стриженая нутрия особо не теряет природного блеска: особенно выигрышно смотрятся модели из меховых пластин, расположенных поперечно.

• По теплоте, влагоотталкиваемости и преграде ветру нутрия – на лидирующих позициях.

• Срок эксплуатации нутрии при правильной носке – до 10 сезонов!

В коллекции Кировской меховой фабрики много моделей нутриевых шубок по весьма демократичным ценам:

• "Ева" – строгая классика, А-силуэт, черная нутрия, длина чуть ниже колен, воротник-стойка оторочен норкой. Такая модель подойдет дамам с любой фигурой;

• "Люси" – свободный крой, длина до колен, отложные манжеты, воротничок-стойка, прямое расположение меха. Такая модель идеальна для пышнобедрых прелестниц;

• "Варвара" и "Камелия" схожи прямым кроем, строгостью линий. Отличие моделей – в размещении материла: в "Варваре" – поперечное, в "Камелии" – диагональное. Также у первой модели оригинальный отложной воротник, а у второй – шикарный капюшон;

• "Екатерина" – просто очарование! Прямой крой идеально сочетается с диагональным расположением меховых заготовок и закругленным низом рукавов и подола. Воротник-стойка оторочен норкой;

• "Лика" скроена, подобно веретену. Длина чуть ниже колен, диагональ, как основа размещения меха, объемный капюшон удачно сочетается с общей задумкой модели.

Какую бы нутриевую шубку ни выбрала дама, в любом случае это правильный выбор, так как изделия от Кировской меховой фабрики – признак хорошего вкуса!