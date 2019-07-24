Росстат зафиксировал рекордный за последние десять лет приток мигрантов в страну. В первом квартале 2019 года составил 218,6 тысячи человек.

Для сравнения с января по апрель 2018 года в страну переехали 177,3 тысячи иностранцев, что на 41,3 тысячи человек меньше. При этом количество эмигрировавших в другие страны россиян осталось приблизительно на прежнем уровне.

Миграционный прирост в 2019-м году 98 тысяч человек, в то время как годом ранее число прибывших превышало количество убывших только на 57,1 тысячу человек.

"Динамика числа прибывших в 2019 годом по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", — заявили научные сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская в июльском выпуске обзора "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития".

Они привели два основных аргумента в пользу такого вывода. Во-первых, число прибывших в I квартале текущего года было наибольшим за все последнее десятилетие. А во-вторых, в предыдущие годы прослеживалась тенденция, что в первом квартале годы наплыв мигрантов меньше, чем в последнем предыдущего, в то время как в этом году – наоборот.

"Возможно, причина резкого роста прибытий заключается в недоучете их в 2018 году, когда миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы, — предположили исследователи. — Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции, предпринятой в текущем году".