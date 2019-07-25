Музей радиотехники открывается 1 августа в ТРЦ «Пионер»

Владелец коллекции советской радиотехники — Андрей Минкин. Его увлечение началось с коллекционирования пластинок: в 9 лет Андрей получил в подарок первый проигрыватель. Со временем коллекция пополнялась, появлялись новые приборы, но старые ломались и приходили в негодность. Андрей пробовал чинить их самостоятельно, и даже образование посвятил этому — получил специальность "Радиомеханик". Но не всегда коллекционер был связан с советской техникой. В конце 2000-х годов он работал управляющим шоу роботов и объехал с ним несколько российских городов. С более современной техникой Андрей обращается так же профессионально.

Владельца коллекции интересует не только сам экспонат, но и его история. Поэтому на каждой выставке он демонстрирует посетителям принцип работы, параллельно рассказывая интересные случаи или легенды. Поэтому сам Андрей — важнейшая часть любой выставки его коллекции.

Радиола Гамма

Познакомимся поближе с одним экспонатом из коллекции. Первая в мире радиола со светомузыкой марки "Гамма" включает во время проигрывания музыки цветные лампочки — красные, синие и зелёные. Такие приборы были уникальным изобретением советской радиотехники и выпускались в 1964-1969 годах.

А вдохновлялись изобретатели "Гаммы" идеями знаменитого композитора Александра Скрябина. Он говорил, что звукам соответствуют определённые цвета и значительно улучшают их восприятие.

Этот и многие другие экспонаты ждут вас в музее радиотехники в ТРЦ “Пионер”.

Магнитофон "Днепр"

В коллекции музея также можно увидеть Магнитофон "Днепр"модели 1956 г., первый из "Днепров" с двухдорожечной записью и лентой на катушках, и вообще первый советский серийный двухдорожечный магнитофон. Производился с использованием на тот момент самой качественной ленты — советской "тип 2" или СН производства ГДР. Так что, это настоящая звезда радиотехники того времени.

Выглядит довольно небольшим, но весит достаточно много — масса этого музыкального аппарата 28 кг.

Послушать советские шлягеры на этом магнитофоне вы сможете в музее радиотехники в ТРЦ "Пионер".

Магнитофон "Олимп"

Поднимаемся на Олимп многих коллекций радиотехники. Точнее, знакомимся с катушечным магнитофоном "Олимп МПК-005-С1". По сути он является магнитофоном-приставкой и используется для работы в составе целого радиокомплекса. Что нового (на момент выпуска, конечно, — с 1989 года) можно увидеть в этой модели: режимы "Обзор" и "Память" позволяют найти нужный фрагмент фонограммы по паузам, а ещё у него есть таймер, чтобы включить магнитофон в заранее установленное время. Вот такое чудо техники конца 20 века. В нашем музее радиотехники вы увидите множество интереснейших экспонатов.

Уникальность коллекции Андрея Минкина в ТРЦ "Пионер" в том, что экспонаты работают, их можно включить — посмотреть и послушать. Ведь "фишка" музеев 21 века в их интерактивности: вам не просто демонстрируют внешний вид экспоната и рассказывают его историю, а позволяют ему самому что-то рассказать.

Многие проигрыватели легко настраиваются на современные радиоволны, так что можно послушать новые программы через призму советской техники.

Немного об устройстве проигрывателя пластинок

Основным элементом электропроигрывателя является электропроигрывающее устройство, которое обычно выполняется в виде функционально законченного блока. Оно состоит из электродвигателя, массивного диска, тонарма с головкой звукоснимателяи различных вспомогательных устройств: автостопа, автомата для установки звукоснимателя на вводную канавку грампластинки, микролифта для плавного опускания и подъёма головки звукоснимателя и т. д. Звучит довольно сложно, но большинство из нас хотя бы раз видели, как работает проигрыватель пластинок: иголочка аккуратно скользит по пластинке, и получается звук.

А если вы знаете об этом увлекательном процессе только в теории, то музей радиотехники в ТРЦ "Пионер" с удовольствием покажет вам вживую принцип работы проигрывателя. Приходите в гости!

Противоречивая история радио

Многие в ответ на вопрос "Кто изобрёл радио?" без сомнения ответят — Попов. Но это только в России. Некоторые люди за рубежом свяжут с его изобретением фамилии Маркони, Резерфорда, Теслы, Брауни и других учёных. На самом деле этапы развития радио насчитывают около сотни различных событий и связаны со всеми этими выдающимися людьми.

Радио послужило мощнейшим стимулом в исследовании и развитии электричества, и стало основой электроники. Радиовещание является одним из основных средств оперативной информации, массовой агитации и пропаганды, просвещения населения. Так что без радио мы буквально никуда.

Приходите знакомиться с легендами радиотехники в музей ТРЦ “Пионер”.

Ждем вас!

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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