Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Актриса и певица, руководитель государственного театра фольклора "Русская песня" Надежда Бабкина, которая приехала на Алтай со спектаклем "Калина красная", вновь раскритиковала деятельность местных чиновников от культуры. Об этом она сказала на встрече с краевыми журналистами. Народная артистка России вспомнила, как в 2018 году посетила Барнаул со спектаклем "Омут любви", созданным по мотивам повести Александра Куприна "Яма".
"Ненавистный спектакль для вашего министра культуры и директора театра драмы. Куприн – не мной придуман и вошел в историю. Нужно уважать его мнение. Сверхсложная задача перенести его тексты на сцену. Это практически невозможно, чтобы не свалиться в пошлость. Спектакль "Яма" у нас с триумфом идет, и у него потрясающие рецензии. А от нас (имея в виду чиновников от культуры, – прим. ред.) бегают и говорят, что это все никчемное. А вы попробуйте это никчемное сыграть, чтобы в жизни ни у кого не было? Ценности изменились. Куда не плюнешь – сплошная дешевка", – сообщила журналистам Надежда Бабкина.
Весной 2018 года артистка уже обвиняла местных чиновников в бескультурье.
"Они, по-моему, никакого отношения к культуре не имеют. Полное бескультурье и незаинтересованность, чтобы регион развивался именно в этом направлении, расширял свои познания, действуя. Мне кажется, они вообще ничего не любят и всех ненавидят. Это на мой взгляд, но я отвечаю за каждое свое слово. Чиновникам ведь вверена власть, чтобы в регионе люди больше знали, приобщались. А если они не умеют этим ресурсом пользоваться, то все стоит на одном месте", – заявила тогда певица.
Надежда Бабкина прилетела в Барнаул вместе с артистами театра "Русская песня". Зрителям покажут спектакль по мотивам произведений Василия Шукшина "Калина красная", в котором примут участие Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Вячеслав Манучаров.
В своем Instagram 69-летняя Бабкина выставила фотографию, как принимает пантовую ванну в Алтайском крае.
Что касается пресс-конференции, то на ней участники спектакля рассказали о величии творчества Василия Макаровича Шукшина. Андрей Мерзликин признался, что согласился участвовать в постановке исключительно после того, как узнал, что к касту присоединилась дочь нашего земляка – Мария Шукшина.
Комментарии
Обидно "за державу". Бессовестная! Ее привезли, все оплатили ...Я просто знаю в каком режиме работает наше министерство культуры и лично Е.Безрукова. И раньше то от творчества Н.Бабакиной были не в восторге, а теперь и подавно.
А чё обидного? В местных театрах реально не понять, что ставят. Вы посмотрите, сколько народа на привозные спектакли того же Новосиба приходит, словно изголодавшиеся. Люди голосуют кошельком. А какое событие аз арт было. Как глоток воздуха.
На днях хотелось сходить на выставку, а не на что! И такая грусть-тоска накрыла. тоже захотелось купить чемодан.
25.07.2019 07:45
- гость -
И что остановило с чемоданом?
25.07.2019 08:00
Я Удачно подколол. Возьми пирожок с полочки.
Старуху одну, или с некрофилом притащили ?
Бабкина права. Грустно...
Баьбкина права на 360 процентов. У нас культура строилась по указанию самого некультурного Карлина. Так и катимся.....
Всё творчество Бабкиной и есть яркое выражение бескультурья ...
И н.. к чему знать ейное мнение.
она думала приедет-и все в ножки ей падут . я-бабкина . всем к ноге
"Я просто знаю в каком режиме работает наше министерство культуры и лично Е.Безрукова."
А ну-ка, расскажите, как они там в Минкульте АК, в потьилица служебки с письмами строчат и сваливают свою непосредственную работу на другие службы.
И как "лично Безрукова", сидит ватсапится, на любом совещании или мироприятии, лишь изредка вникая в происходящее!?
Ей нравица вацапица?