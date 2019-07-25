Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Актриса и певица, руководитель государственного театра фольклора "Русская песня" Надежда Бабкина, которая приехала на Алтай со спектаклем "Калина красная", вновь раскритиковала деятельность местных чиновников от культуры. Об этом она сказала на встрече с краевыми журналистами. Народная артистка России вспомнила, как в 2018 году посетила Барнаул со спектаклем "Омут любви", созданным по мотивам повести Александра Куприна "Яма".

"Ненавистный спектакль для вашего министра культуры и директора театра драмы. Куприн – не мной придуман и вошел в историю. Нужно уважать его мнение. Сверхсложная задача перенести его тексты на сцену. Это практически невозможно, чтобы не свалиться в пошлость. Спектакль "Яма" у нас с триумфом идет, и у него потрясающие рецензии. А от нас (имея в виду чиновников от культуры, – прим. ред.) бегают и говорят, что это все никчемное. А вы попробуйте это никчемное сыграть, чтобы в жизни ни у кого не было? Ценности изменились. Куда не плюнешь – сплошная дешевка", – сообщила журналистам Надежда Бабкина.

Весной 2018 года артистка уже обвиняла местных чиновников в бескультурье.

"Они, по-моему, никакого отношения к культуре не имеют. Полное бескультурье и незаинтересованность, чтобы регион развивался именно в этом направлении, расширял свои познания, действуя. Мне кажется, они вообще ничего не любят и всех ненавидят. Это на мой взгляд, но я отвечаю за каждое свое слово. Чиновникам ведь вверена власть, чтобы в регионе люди больше знали, приобщались. А если они не умеют этим ресурсом пользоваться, то все стоит на одном месте", – заявила тогда певица.

Надежда Бабкина прилетела в Барнаул вместе с артистами театра "Русская песня". Зрителям покажут спектакль по мотивам произведений Василия Шукшина "Калина красная", в котором примут участие Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Вячеслав Манучаров.

В своем Instagram 69-летняя Бабкина выставила фотографию, как принимает пантовую ванну в Алтайском крае.

Что касается пресс-конференции, то на ней участники спектакля рассказали о величии творчества Василия Макаровича Шукшина. Андрей Мерзликин признался, что согласился участвовать в постановке исключительно после того, как узнал, что к касту присоединилась дочь нашего земляка – Мария Шукшина.