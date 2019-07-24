Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Алтайского края, который обвиняется в изнасиловании и угрозе убийством, сообщает региональный СК.

"В мае 2019 года в одном из сел Ключевского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к 22-летней односельчанке, являющейся матерью его крестника. На предложение вступить с ним в интимные отношения женщина ответила отказом", — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина, угрожая убийством, подавил сопротивление знакомой девушки и изнасиловал ее.

Обвиняемый вину признал частично. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее молодой житель Алтая проник в дом своего приятеля и изнасиловал находящуюся там предпенсионерку.