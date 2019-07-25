Актер Рутгер Хауэр скончался на 76-м году жизни в Нидерландах 19 июля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Variety.

Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни. Агент актера рассказал изданию, что похороны состоялись в среду, 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в актерской семье неподалеку от Амстердама. Он начал пробовать себя на сцене с пяти лет, свою актерскую карьеру Хауэр начал в 1960-е годы. В 1995 году он дебютировал в трагедии Софокла "Аякс". Позже он служил в Королевском театре Амстердама, а также ряде других театров.

Самой запоминающейся работой актера стала роль в картине Ридли Скотта 1982 года "Бегущий по лезвию", которая была признана классикой научной фантастики. Он сыграл лидера группы репликантов, остановить которых должен был герой Харрисона Форда, и был признан лучшим актером второго плана. Еще одной запоминающейся ролью стал террорист в триллере 1981 года "Ночные ястребы", в котором сыграл Сильвестр Сталлоне.

За роль в итальянской постановке Эрманно Олми "Легенда о святом пьянице" 1988 года актер получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. В этом же году он был удостоен "Золотого глобуса" как лучший актер второго плана за роль советского узника концлагеря Александра Печерского в фильме "Побег из Собибора".

Также он сыграл в таких голливудских картинах как "Город грехов" и "Бэтмен: Начало", вышедших в 2005 году.

В сентябре на экраны выйдет российско-китайский фильм "Тайна печати дракона", в котором одну из ролей исполнил Рутгер Хауэр.