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25 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы

, ИА "Амител"
Синоптики прогнозируют выпадение осадков и усиление ветра
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

По информации регионального Гидрометцентра, в четверг, 25 июля, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода.

На большей части территории пройдут дожди и грозы, а местами – ливни. Местами будут наблюдаться туман, дым, дымка и мгла. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 14 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +21 °C до +26 °C.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +22 °C до +24 °C. Пасмурно, небольшой дождь, не исключена гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 8 м/с.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что управляя машиной при грозе  желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2019 09:34
- гость -

вы чисто поржать такую погоду даёте? Видно же, что творится! Какой дождь? откуда облакам взяться, если нет солнца и испарений?

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