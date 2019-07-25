По информации регионального Гидрометцентра, в четверг, 25 июля, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода.

На большей части территории пройдут дожди и грозы, а местами – ливни. Местами будут наблюдаться туман, дым, дымка и мгла. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 14 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +21 °C до +26 °C.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +22 °C до +24 °C. Пасмурно, небольшой дождь, не исключена гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 8 м/с.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что управляя машиной при грозе желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.