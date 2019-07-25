На полном расчете с банком ипотека не заканчивается, сообщила Amic.ru замдиректора Кадастровой палаты по Алтайскому краю Ольга Мазурова.

По ее словам, обременение на жилье сохраняется до тех пор, пока заемщик не подтвердит, что он полностью исполнил свои обязательства перед банком.

Речь идет о записи в ЕГРН, которая гласит, что квартира находится в ипотеке. Ее наличие может помешать получить кредит под залог недвижимости либо продать ее.

Чтобы этого избежать, необходимо подать заявление и подтверждающие выплату долга документы через портал Росреестра или один из офисов МФЦ Госуслуг.

В качестве подтверждения может использоваться закладная с отметкой владельца закладной об исполнении ипотечного обязательства в полном объеме, либо решение суда о прекращении ипотеки. Если их нет, то необходимы два заявления: от заемщика и от кредитора.

Снятие соответствующей записи в ЕГРН осуществляется в течение 3-5 дней. Госпошлина за это не взимается.