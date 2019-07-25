Четверг, 25 Июль, 09:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,12
€ 70,32
Обь
183см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дымка над АлтаемШукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019
Новости

Как закрыть ипотеку после полного расчета с банком

, ИА "Амител"
Для снятия обременения с жилья погашения задолженности недостаточно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На полном расчете с банком ипотека не заканчивается, сообщила Amic.ru замдиректора Кадастровой палаты по Алтайскому краю Ольга Мазурова.

По ее словам, обременение на жилье сохраняется до тех пор, пока заемщик не подтвердит, что он полностью исполнил свои обязательства перед банком.

Речь идет о записи в ЕГРН, которая гласит, что квартира находится в ипотеке. Ее наличие может помешать получить кредит под залог недвижимости либо продать ее.

Чтобы этого избежать, необходимо подать заявление и подтверждающие выплату долга документы через портал Росреестра или один из офисов МФЦ Госуслуг.

В качестве подтверждения может использоваться закладная с отметкой владельца закладной об исполнении ипотечного обязательства в полном объеме, либо решение суда о прекращении ипотеки. Если их нет, то необходимы два заявления: от заемщика и от кредитора.

Снятие соответствующей записи в ЕГРН осуществляется в течение 3-5 дней. Госпошлина за это не взимается.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2019 09:21
Пле

Бюрократия...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:07
Как закрыть ипотеку после полного расчета с банком 1
08:38
Мужчина потушил горящую машину квасом в Камне-на-Оби 2
08:07
Режим "черного неба" действует в Барнауле и Новосибирске 9
07:47
25 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы 1
07:32
Не переплачивай – покупай у производителя: в Барнауле пройдет меховая распродажа 0
07:17
Надежда Бабкина вновь раскритиковала культурных чиновников Алтайского края 11
07:02
Чтобы тепло не утекло: 5 секретов, как выбрать качественную термодверь 0
06:45
"Деньги ушли мошенникам": как не попасть впросак и отлично отдохнуть на Алтае 0
06:31
Зачем жителям Алтая проверять кадастровую стоимость жилья и как это сделать 3
06:30
Коллекционер советской аудиотехники продемонстрирует принцип работы радиотехники 1
06:19
Самые красивые пляжи планеты 2
06:01
Никакого вреда: алтайские пчеловоды заявили о безопасности мёда после отравления пчел 4
00:53
Умер актер Рутгер Хауэр: звезда фильма "Бегущий по лезвию" 3
23:45
Тушение лесных пожаров в Сибири назвали слишком затратным делом 22
22:34
Депутаты разрешили россиянам охотиться с луками 8
22:24
Покупатели машино-мест в новостройках Барнаула не могут оформить их в собственность 1
21:36
Фильм об алтайской спортсменке, осужденной за сопротивление насильнику, покажут в Москве 3
20:52
Расходы на нацпроекты за полгода оказались исполнены менее чем на треть 3
20:36
Жительница Барнаула отправится на шесть месяцев в колонию за неуплату алиментов 0
19:42
Житель Алтая добился "любви" крестной своего сына, угрожая ей убийством 0
19:21
Детское пособие теперь будет получать большее число российских семей 0
18:43
Разработан маршрут для самостоятельных экскурсий по историческим местам Барнаула 1
18:23
Сквер со скамейками и клумбами появился в центре Барнаула на месте долгостроя 8
17:39
Таможенный сбор за личные посылки из-за рубежа предложили повысить в два раза 7
17:21
Спрос на чемоданы резко вырос в Барнауле 7
16:48
МЧС: на Алтае сохраняется не угрожающая здоровью задымленность 20
16:09
Алтайских автомобилистов стали штрафовать на 38,8% чаще в 2019 году 8
16:03
России предрекают "экологический Чернобыль" в Иркутской области 0
15:35
Сотрудник МЧС стал фигурантом дела о пожаре в детском палаточном лагере 5
15:15
Горячее водоснабжение и движение транспорта ограничат в Барнауле из-за ремонта теплосетей 2
14:45
Томенко заявил о неизбежной продаже крупнейшего тепличного комплекса Алтая 46
14:30
Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России 2
14:11
Барнаульский бизнесмен рассказал, как мусор из его ресторана попал на берег Оби 4
14:02
Столичные спикеры расскажут архитекторам и дизайнерам Барнаула о современных окнах 3
13:59
Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за дымки от пожаров 19
13:46
Самолет из-за дымки не смог приземлиться в Барнауле и был отправлен в Новосибирск 3
13:23
Жители Алтая предложили переименовать несуществующий нацпарк "Тогул" в "Салаир" 0
13:09
Кемерово свяжут прямые авиарейсы с Новосибирском и Казанью 1
12:51
25 тонн одежды и продуктов отправили из Алтая в подтопленную Иркутскую область 6
12:39
Кружок журналистов открыли в исправительной колонии на Алтае 1
12:28
Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца 19
12:17
Катунский хребет в Горном Алтае попал в список лучших мест для активного отдыха 0
12:02
Суд встал на сторону многодетной мамы из Барнаула в споре о выселении из квартиры 37
11:51
Гибель мальчика в водоеме на Алтае проверяет региональный СК 0
11:38
Как Южная Корея "обстреляла" российские самолеты и при чем здесь Япония 4
11:25
Поезд-музей компании "РЖД" будет открыт для жителей Барнаула 26 июля 2
11:11
Минтруд повысил размер прожиточного минимума россиян 9
10:47
Семеро пострадали. Видео с места жуткого ДТП в Алтайском крае 4
10:32
Максимальное покрытие: жители даже отдаленных районов края получили качественную связь 0
10:15
Виктор Мережко призвал Томенко защитить Алтай от соседей и иностранных врагов 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.