Администрация Горно-Алтайска провела общественные обсуждения проекта эскизного проекта благоустройства набережной реки Майма в районе Городского парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2020 году там планируется провести озеленение, установку лавочек и освещения, а также обустройство лыжероллерной трассы. Присутствующие высказали свои предложения по поводу того, чем можно дополнить проект. Многие из них касались темы спорта.

Так, получила одобрение идея создания аллеи спортивной славы Горно-Алтайска, где разместят современные артобъекты и скульптуры на спортивную тематику.

Кроме того, озвучены пожелания по обустройству велодорожки, площадки для пляжного волейбола, пешеходного мостика и зоны отдыха на другой стороне набережной. Также рассмотрены варианты освещения лыжероллерной трассы и объединения набережной с тропой здоровья.

По результатам обсуждения принято решение отработать каждое из предложений и оценить возможность их включения в проект. Следующее заседание пройдет через две недели. На нем планируется утвердить итоговый проект.