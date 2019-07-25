С 22 часов 26 июля до 6 часов 1 августа в Барнауле будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Пионеров в районе остановки общественного транспорта "Площадь Текстильщиков" и жилого дома по проспекту Калинина, 7а, сообщает мэрия.

Это связано с работами по перекладке участка тепловой сети на проспекте Калинина, которую в рамках подготовки к отопительному периоду проведет АО "Барнаульская теплосетевая компания". Завершить работы планируется 22 августа.

Барнаульцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты поездок.