С 22 часов 26 июля до 6 часов 1 августа в Барнауле будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Пионеров в районе остановки общественного транспорта "Площадь Текстильщиков" и жилого дома по проспекту Калинина, 7а, сообщает мэрия.
Это связано с работами по перекладке участка тепловой сети на проспекте Калинина, которую в рамках подготовки к отопительному периоду проведет АО "Барнаульская теплосетевая компания". Завершить работы планируется 22 августа.
Барнаульцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты поездок.
Комментарии
Нуда, новый асфальт положили, значит будут трубы менять - народная примета
11:33, это классика жанра, потом водоканал уложит асфальт 2см, который провалится минимум на 15 см, после 1го дождя...