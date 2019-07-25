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Улицу перекроют в Барнауле с 26 июля из-за перекладки теплосетей

, ИА "Амител"
Ограничение продлится до 22 августа
Фото: гагаринадмин67.рф

Фото: гагаринадмин67.рф

С 22 часов 26 июля до 6 часов 1 августа в Барнауле будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Пионеров в районе остановки общественного транспорта "Площадь Текстильщиков" и жилого дома по проспекту Калинина, 7а, сообщает мэрия.

Это связано с работами по перекладке участка тепловой сети на проспекте Калинина, которую в рамках подготовки к отопительному периоду проведет АО "Барнаульская теплосетевая компания". Завершить работы планируется 22 августа.

Барнаульцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты поездок.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2019 11:33
Filin

Нуда, новый асфальт положили, значит будут трубы менять - народная примета

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25.07.2019 11:46
- гость -

11:33, это классика жанра, потом водоканал уложит асфальт 2см, который провалится минимум на 15 см, после 1го дождя...

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