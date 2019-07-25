Отреставрированную версию картины "Калина красная" режиссера Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, говорится на сайте киносмотра.

Программа классического кино на Венецианском кинофестивале с 2012 года включает показы лучших отреставрированных картин классического кинематографа со всего мира.

Гости Венецианского кинофестиваля в этом году увидят фильм "Калина красная" Василия Шукшина 1973 года. Роли в нем исполнили сам Шукшин и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Помимо классической советской картины, на "Мостре" также покажут и другие шедевры мирового кино, которые были отреставрированы. Среди них "Невероятная история уменьшившегося человека" Джека Арнольда, "Костлявая кума" и "Стратегия паука" Бернардо Бертолуччи, "Автокатастрофа" Дэвида Кроненберга, "Белый шейх" Федерико Феллини, "Как гром среди ясного неба" Денниса Хоппера, "Экстаз" Густава Махаты и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе.

Последний фильм Василия Шукшина "Калина красная" отреставрировали в 2014 году на студии "Мосфильм" к 40-летию с момента выхода. Над звуком работали десять смен – вместо обычных двух-трех. А чтобы получить чистое, глубокое изображение – лучше прежнего по качеству – вручную убирали дефекты с каждого из ста пятидесяти трех тысяч кадров.

Фильм про вора-рецидивиста, вышедшего на свободу, который пытается начать новую жизнь, в 1974 году побил все рекорды зрительских симпатий – его посмотрели более 62 млн зрителей. Такого успеха не было ни у одной картины Василия Шукшина, которому 25 июля исполнилось бы 90 лет.