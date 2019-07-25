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Большинству россиян не хватает денег до зарплаты

, ИА "Амител"
Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, чтобы дотянуть до следующей зарплаты
Практически четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами / Фото: mediazavod.ru

Практически четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами / Фото: mediazavod.ru

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

"Как установили специалисты компании в ходе интернет-опроса, 38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% – в пяти тысячах рублей", – сообщили аналитики.

По их данным, еще 10,2% россиян необходимо 3-4 тысячи рублей, а 11,4% – не более 1-2 тысяч рублей.

Практически четверть россиян не нуждаются в дополнительных средствах между зарплатами. Так, у 6,1% жителей России не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей, а 7,1% граждан рассказали, что им достаточно сумм, получаемых ежемесячно в рамках заработных плат или пособий.

Только у 5% россиян остаются излишки, чтобы делать сбережения. А благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов.

Компания проводила исследование с 1 по 14 июля 2019 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян в возрасте старше 21 года.

Ранее сообщалось, что россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае – и это рекорд. В городах, где проживают от 500 тысяч человек до миллиона, индекс "свободных денег" составил 34,5 тыс. рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

25.07.2019 11:34
гость

38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей

В основном на бензин, у всех машины

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25.07.2019 11:41
krash

А недавно статья была о том, что у многих лишние деньги....разные источники? ) Или то про москалей?

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25.07.2019 11:45
АБОРИГЕН

Россиянин, россиянину рознь, но в основном, да.

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25.07.2019 11:51
- гость -

Как? Вроде у каждого оставалось по 33 тысячи ежемесячно "на булавки"?

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25.07.2019 11:52
- гость -

"А благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов" -это наверное колонизаторы.

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