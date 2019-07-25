Большинству россиян не хватает денег до зарплаты

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
"Как установили специалисты компании в ходе интернет-опроса, 38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% – в пяти тысячах рублей", – сообщили аналитики.
По их данным, еще 10,2% россиян необходимо 3-4 тысячи рублей, а 11,4% – не более 1-2 тысяч рублей.
Практически четверть россиян не нуждаются в дополнительных средствах между зарплатами. Так, у 6,1% жителей России не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей, а 7,1% граждан рассказали, что им достаточно сумм, получаемых ежемесячно в рамках заработных плат или пособий.
Только у 5% россиян остаются излишки, чтобы делать сбережения. А благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов.
Компания проводила исследование с 1 по 14 июля 2019 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян в возрасте старше 21 года.
Ранее сообщалось, что россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае – и это рекорд. В городах, где проживают от 500 тысяч человек до миллиона, индекс "свободных денег" составил 34,5 тыс. рублей.
Комментарии
38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей
В основном на бензин, у всех машины
А недавно статья была о том, что у многих лишние деньги....разные источники? ) Или то про москалей?
Россиянин, россиянину рознь, но в основном, да.
Как? Вроде у каждого оставалось по 33 тысячи ежемесячно "на булавки"?
"А благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов" -это наверное колонизаторы.