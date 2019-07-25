Деньги, которые депутаты и чиновники собрали на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, оказались недоступны из-за отзыва лицензии у банка, в котором средства хранились, пишет "Дождь" со ссылкой на свои источники.

С инициативой установить памятник Потемкину в Севастополе лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в период работы шестого созыва Думы. Идею поддержал спикер Сергей Нарышкин: в 2015 году в нижней палате по его распоряжению создали рабочую группу по организации мероприятий, связанных с установкой монумента. Ее возглавил Зюганов, в состав вошли представители всех фракций. "Григорий Александрович Потемкин был идейным вдохновителем присоединения Крыма к России", – объяснял Нарышкин.

Отмечается, что речь идет о сумме в пределах 10 млн рублей. Зюганов, который ранее инициировал сбор, попросил парламентариев скинуться еще раз. С такой просьбой он обратился к руководителям думских фракций, однако к этой идее во фракциях отнеслись скептически, пишет издание.

"Пока мы не получим разъяснения, каким образом пропали уже сданные деньги, мы не побежим сдавать опять", – сказал один из депутатов.

Изначально было решено, что памятник должен быть установлен силами парламентариев – это такая пиар-акция, говорит собеседник издания в Думе. Вопросами финансирования проекта занялся благотворительный фонд "Крым – наш", учрежденный для этих целей в 2016 году, его возглавляет бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Игорь Касатонов.

Рабочая группа планировала открыть памятник к концу 2016 года. Однако в марте 2019 года была готова только скульптура, отлитая в бронзе. Стоимость оценивалась в 25 млн рублей.

Создание памятника задержалось из-за проблем, которые возникли у банка "Северный кредит", где был открыт счет для пожертвований. Банк лишили лицензии в декабре 2017 года, затем его признали банкротом, было открыто конкурсное производство.

Как рассказал изданию вице-президент фонда "Крым – наш" Юрий Фененко, выбор был связан с тем, что "Северный кредит" в 2015 году "был одним из трех банков с госучастием, которые имели широкую сеть филиалов на территории Крыма". Акционером "Северного кредита" с долей в 23,22% было правительство Вологодской области в лице департамента имущественных отношений. Решение о выборе банка утвердила рабочая группа.

В результате фонд не смог забрать деньги со счета. В декабре 2017 года, еще до отзыва лицензии, руководство фонда решило перевести средства на счет в Сбербанк, однако это так и не было сделано. На обращение представителей фонда в ЦБ был получен ответ, что их просьба включена в реестр требований кредиторов банка, при этом требования юрлиц будут удовлетворять в последнюю очередь при наличии средств.

По словам источников издания, Зюганов обращался к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной за помощью с переводом средств, но безуспешно. Это, как отмечается, подтвердил и сам лидер коммунистов. Однако он не уточнил, сколько денег "зависло".

Деньги собирали не только силами депутатов. Вложились в проект и сенаторы: в декабре 2016 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы и сотрудники аппарата собрали на памятник около 1,8 млн рублей. Скинуться на памятник просили также чиновников правительства: с такой просьбой к премьеру обращались коммунисты, в итоге в правительстве собрали 2,7 млн рублей.