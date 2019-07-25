Плюсы работы в летнее время назвали россиянам

Лето может порадовать не только отдыхающих, но и тех, кто продолжает трудиться, поскольку в это время на работе меньше контролируют сотрудников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалиста Ольгу Маховскую.

"Летом хорошо ходить на работу, потому что очень сильно снижается контроль. Сотрудники уходят, и мы с благодарностью относимся к тем, кто остается на посту. Они оказываются "вне поля зрения". Вне социального контроля: ни коллеги, ни начальство особо не контролируют", – рассказала Маховская.

Она также отметила, что многие россияне предпочитают уходить в отпуск не летом, а как раз после него. Зачастую это объясняется тем, что цены на путевки значительно дешевле, чем в разгар сезона. Кроме того, в период отпусков в офисах находится меньше сотрудников, и работать становится более комфортно.

По мнению психолога Ильи Шабшина, если сотрудник не пошел в отпуск, то летние месяцы дают прекрасную возможность заняться хобби или попробовать себя в чем-то новом. Появляется шанс больше бывать на воздухе и заниматься активными видами деятельности.

"Разнообразие в жизни, смена занятий – это отдых. Спорт обязателен в жизни. Можно подобрать физические нагрузки в зависимости от здоровья. Надо обязательно иметь хобби, какие-то духовные предпочтения", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, хорошая погода летом улучшает настроение, а продолжительный световой день помогает лучше просыпаться по утрам.

Ранее ИА "Амител" рассказывало, при какой температуре воздуха летом можно не работать.