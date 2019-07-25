Журналиста обвинили в использовании в своих статьях скрытых фраз / Фото: facebook.com/profile.php?id=100001196623374

Статьи для еженедельника "Якутск вечерний" обернулись для журналиста" Михаила Романова штрафом в 30 тыс. рублей, его обвинили в злоупотреблении свободой информации, сообщает РИА "Новости".

Полицию возмутили фразы: "Большой брат бдит и читает все комментарии" и "каждый может попасть в жернова государственной машины". В материалах проверки, проведенной правоохранителями в отношении издания, говорится следующее: "С учетом оппозиционности издания, публикация направлена на рост недоверия целевой аудитории к деятельности силовых структур, порождает сомнения законности их действий, что формирует угрозу общественной безопасности в регионе".

Городской суд Якутска обязал Романова выплатить административный штраф после того, как на него составил протокол участковый уполномоченный майор Рушан Алимов. Он обвинил журналиста в том, что тот использует в своих статьях скрытые фразы, которые влияют на подсознание читателей и формируют плохое отношение к работе правоохранителей.

Как рассказал заместитель главреда еженедельника Виталий Обедин, адвокаты собираются подать апелляцию и обжаловать постановление суда.

"Разочарован позицией Якутского городского суда и конкретно судьи Смирниковой. Только что она признала моего коллегу виновным в злоупотреблении свободой информации за фразы "Большой брат бдит и читает все комментарии" и "Каждый может попасть в жернова государственной машины", – написал он в своем Facebook.

Конфликт Романова и Алимова начался 2 июля после публикации статьи о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антоне Аммосове, который рассказал о пытках. Алимов пришел в редакцию и хотел получить от журналиста показания, но тот отказался. После был составлен протокол о неподчинении сотруднику органов и злоупотреблении свободой информации.

В прошлом году заведующий больницей в Якутии напал на женщину, которая пришла снимать побои.