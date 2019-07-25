Россиянам могут предложить льготы в обмен на страхование жилья

Россиянам, застраховавшим свои дома и квартиры от чрезвычайных ситуаций, в Минфине предложили предоставлять льготы по налогу на имущество, пишет "Коммерсантъ".
Соответствующий проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от ЧС Минфин направил в Минэкономразвития и Минстрой, пишет издание.
Согласно документу, для граждан, оплачивающих договор страхования жилого помещения на регулярной основе, предлагается также установить возможность предоставлять льготы по уплате взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Для тех, кто не позаботился о страховке заранее, новое жилье взамен утраченного при ЧС хотят предоставлять без права его приватизации "в течение определенного срока".
Такое жилье хотят предоставлять лишь малоимущим, по договору социального найма. А остальным – по договору "обычного" найма или из маневренного фонда на срок не более трех лет.
Ранее Минфин разъяснил смысл новой оплаты "за страховку жилья" в квитанциях ЖКХ.
Комментарии
здравя мысля.. только вот найдет ли она свое вополщение в жизни. А то опять только поговорят, а потом скажут что невыгодно это, от налога отказываться