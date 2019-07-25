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Новости

Россиянам могут предложить льготы в обмен на страхование жилья

, ИА "Амител"
Для тех, кто не позаботился о страховке, новое жилье хотят предоставлять без права его приватизации
Граждан будут стимулировать к покупке полисов страхования жилья от ЧС / Фото: integritylending.com

Граждан будут стимулировать к покупке полисов страхования жилья от ЧС / Фото: integritylending.com

Россиянам, застраховавшим свои дома и квартиры от чрезвычайных ситуаций, в Минфине предложили предоставлять льготы по налогу на имущество, пишет "Коммерсантъ".

Соответствующий проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от ЧС Минфин направил в Минэкономразвития и Минстрой, пишет издание.

Согласно документу, для граждан, оплачивающих договор страхования жилого помещения на регулярной основе, предлагается также установить возможность предоставлять льготы по уплате взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Для тех, кто не позаботился о страховке заранее, новое жилье взамен утраченного при ЧС хотят предоставлять без права его приватизации "в течение определенного срока".

Такое жилье хотят предоставлять лишь малоимущим, по договору социального найма. А остальным – по договору "обычного" найма или из маневренного фонда на срок не более трех лет.

Ранее Минфин разъяснил смысл новой оплаты "за страховку жилья" в квитанциях ЖКХ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

25.07.2019 17:10
- гость -

здравя мысля.. только вот найдет ли она свое вополщение в жизни. А то опять только поговорят, а потом скажут что невыгодно это, от налога отказываться

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