Россиянам могут предложить льготы в обмен на страхование жилья

Россиянам, застраховавшим свои дома и квартиры от чрезвычайных ситуаций, в Минфине предложили предоставлять льготы по налогу на имущество, пишет "Коммерсантъ".

Соответствующий проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от ЧС Минфин направил в Минэкономразвития и Минстрой, пишет издание.

Согласно документу, для граждан, оплачивающих договор страхования жилого помещения на регулярной основе, предлагается также установить возможность предоставлять льготы по уплате взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Для тех, кто не позаботился о страховке заранее, новое жилье взамен утраченного при ЧС хотят предоставлять без права его приватизации "в течение определенного срока".

Такое жилье хотят предоставлять лишь малоимущим, по договору социального найма. А остальным – по договору "обычного" найма или из маневренного фонда на срок не более трех лет.

Ранее Минфин разъяснил смысл новой оплаты "за страховку жилья" в квитанциях ЖКХ.