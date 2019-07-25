Житель Алтая мастерит "армию рыцарей" из старых комбайнов

Житель села Глубокое Завьяловского района Станислав Колпаков стал главным скульптором на деревне, а когда муза повела его в средневековье, получил и известность, сообщает ГТРК "Алтай".

Дядя Слава, как называют его в селе, конструирует рыцарей. Материалы добывает сам – детали старых комбайнов, то, что валялось на свалках.

"Все из подручных средств. Это все я у бригады присматриваю. Мужики выбрасывают на утиль, где-то забирают, а я домой тащу. Потом гляжу, вот это туда пойдет, вот это – туда. И потом, в конце концов, получаются фигуры такие", – рассказывает мужчина.

На участке место нашлось не только рыцарям, дровосекам и животным. Есть и настоящий монумент в память о службе на флоте. Коллекция пополняется несколькими экземплярами в год. Их уже 25. Сейчас в задумке концепция нового арт-объекта – настоящей кареты.

Этой зимой два жители алтайского села Сорокино построили свой снежный городок с волком и свиньями, чтобы порадовать односельчан.