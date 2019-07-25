Рейтинг одобрения Путина остается на прежнем уровне

Большинство россиян (68%) одобрительно относятся к деятельности президента страны Владимира Путина, сообщает "Левада-центр".

Не одобряют президента России 31% опрошенных социологами центра.

В июне показатель доверия к работе президента был на том же уровне. В апреле и мае – 66%, а в начале года – 64%. При этом уровень неодобрения с начала года упал с 34 до 31%.

Деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют только 34% участников опроса, большинство (64%) его работой недовольны.

Работу правительства одобряют 43% респондентов, 55% относятся к ней с негативом. Деятельность Госдумы не одобряют 60% опрошенных, 37% – одобряют.

50% россиян также уверены, что страна движется в правильном направлении, а 41% считают, что страна идет по неверному пути.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

Ранее был опубликован седьмой интегральный рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", подготовленный политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым.