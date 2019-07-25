Рейтинг одобрения Путина остается на прежнем уровне

Большинство россиян (68%) одобрительно относятся к деятельности президента страны Владимира Путина, сообщает "Левада-центр".
Не одобряют президента России 31% опрошенных социологами центра.
В июне показатель доверия к работе президента был на том же уровне. В апреле и мае – 66%, а в начале года – 64%. При этом уровень неодобрения с начала года упал с 34 до 31%.
Деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют только 34% участников опроса, большинство (64%) его работой недовольны.
Работу правительства одобряют 43% респондентов, 55% относятся к ней с негативом. Деятельность Госдумы не одобряют 60% опрошенных, 37% – одобряют.
50% россиян также уверены, что страна движется в правильном направлении, а 41% считают, что страна идет по неверному пути.
Опрос проведен 18-24 июля 2019 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов России.
Ранее был опубликован седьмой интегральный рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", подготовленный политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым.
Комментарии
Да плевать он хотел на все рейтинги! Самое главное - друзья под "крышей"
Друзья Путина получают по 2-4 миллиона в день и 68% это одобряют? Ограбили несколько миллионов пенсионеров и и 68% это одобряют?
Доверяют путену 33%, а одобряют его деятельность 68%. Логично, чё. Не доверяю, но одобряю.
Не доверяю, но одобряю.
лишьбынебыловойны,лишьбынебыловойны,лишьбынебыловойны, о-о-о-о-о
Хотите как в 90ых?
25.07.2019 17:51
- гость -
Еще один пугач-пропаган..он
25.07.2019 17:51
- гость - А почему не в 37-39? Мозг давит ?