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Украина задержала российский танкер как "вещественное доказательство"

, ИА "Амител"
СБУ готовит ходатайство в суд для ареста российского танкера Neyma
24 июля в порт Измаил зашел танкер, который был идентифицирован как танкер Neyma / Фото: unian.net

24 июля в порт Измаил зашел танкер, который был идентифицирован как танкер Neyma / Фото: unian.net

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который, по мнению украинской стороны, блокировал военные корабли во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщает RT.

"Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", — заявила СБУ в своем Facebook.

В настоящее время ведомство готовит ходатайство в суд для ареста судна, которое "признано вещественным доказательством".

Отмечается, что 24 июля в порт Измаил под российским флагом зашел танкер Nika spirit, который был идентифицирован украинскими пограничниками как танкер Neyma. По данным следствия, название было якобы изменено российскими владельцами судна, чтобы скрыть причастность танкера к инциденту в Керченском проливе.

Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников провела санкционированный украинским судом обыск на судне для установления фактических обстоятельств дела. В ходе обыска были изъяты документы, записи радиопереговоров во время инцидента в ноябре 2018 года, бортовые журналы, а также были допрошены член команды танкера.

Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские корабли "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" с 24 украинскими моряками при попытке без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже моряки были арестованы.

В декабре 2018 года в украинской погранслужбе заявили, что Россия блокирует проход более 100 судов в Керченском проливе. После заявлялось, что Украина опять собирается направить военные корабли через пролив.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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