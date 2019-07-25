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Как спортивная гимнастика изменила жизнь двух детей из бедной семьи

, ИА "Амител"
Чтобы жизненный путь мальчишек и всей семьи Халиды продолжал меняться в лучшую сторону, нужна помощь извне

Она пришла в фонд "Облака" полтора года назад и попросила самого малого – муки, чтобы прокормить своих детей. У нее их шестеро. Гульнара уже вылетела из отчего дома и учится на педагога в Алейске. Шакир – будущий автомеханик. Альфия, Шамсудин и Алишер – школьники. Амира пока маленькая и не ходит в школу.

Финансовые проблемы начались из-за того, что по возрасту глава семьи больше не может устроиться на постоянную работу. Просто не берут. Подрабатывает в магазине. Когда родилась младшая девочка, за ней требовался уход, и Халида уволилась. Добытчиком в семье на несколько лет остался один муж. Доход семьи был около 5 000 рублей в месяц. Прожить на эти средства было невозможно.

Тогда, полтора года назад, "Облака" объявили для семьи сбор на продукты и уголь, чтобы протопить их дом. Потом стали регулярно поддерживать семью Халиды продуктами и вещами.

Ситуация в семье стала не такой критической, но вот только мама не могла позволить себе отдать талантливых сынишек на спортивную гимнастику, хотя хорошая секция находится совсем недалеко от их дома. Вот мальчишки и демонстрировали самостоятельно разученные шпагаты и мостики дома на радость родителей. 

В прошлом году мальчики попали в программу поддержки способных ребят из малоимущих семей "Поддержи чемпиона!". У ребят появилась возможность каждый день заниматься с тренером в прекрасном зале и реализовать свой талант. Пошла на гимнастику и их маленькая сестренка Амира. По словам тренера, девочку ждет большое будущее. 

И мальчишки уже добиваются немалых успехов. Не раз занимали призовые места на соревнованиях по нормативам. 18 мая 2019 года на последних состязаниях ребята заняли первые места. 

Благотворительный фонд очень гордится ребятами. "Облака" рады, что благодаря программе "Поддержи чемпиона" они будут достигать все новых и новых вершин.

 

Гордится ребятами и их мама. Она делает все возможное, чтобы они могли и дальше развивать свой талант. 

"Сейчас в спортивной секции каникулы, а в гимнастике такие перерывы в тренировках – это потеря формы", – рассказывает Халида.

Поэтому для ребят очень важно пойти в спортивный лагерь, где они усиленно тренируются каждый день. Смена в лагере началась 8 июля и завершится 26 июля. Каждый день дети проводят там с 10 до 18 часов. И все время проходят тренировки.

Алишера и Шамсудина взяли туда пока с условием, что они потом внесут оплату, потому что мальчики очень способные и им нужно развиваться. Срок оплаты приближается. За каждого ребенка нужно заплатить 8 000 рублей. Всего 16 000 рублей.

Занятия спортом для ребят из бедных семей – это ступенька, которая поможет подняться со дна. Это реальный шанс для них построить жизнь, отличную от той, в которой они находятся сейчас. Благотворительный фонд "Облака" просит всех неравнодушных поддержать талант Алишера и Шамсудина и дать им шанс на другую, успешную жизнь!

Вот уже на протяжении двух лет "Облака" вместе с вами помогают выжить семье Халиды. Теперь поддержки ждут будущие чемпионы. Совместными усилиями можно помочь детям оплатить спортивный лагерь и дать им шанс на продолжение спортивной карьеры. Женский клуб Елены Карловой также присоединился к акции. Уже пожертвовано 3 500 рублей. Осталось собрать 12 500 рублей.

Общая сумма сбора – 16 000 рублей.

Реквизиты для перевода с СМС "Алишеру и Шамсудину":  
– на сайте фонда "Облака" с помощью карты любого банка, занимает 1 минуту, без комиссии: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ; 
– через "Сбербанк Онлайн" (привязана к телефону: +79609612442), № карты 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда); 
– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 1000" (сумма после кодового слова "Облака" может быть любой); 
– на расчетный счет фонда по договору пожертвования, если вы бизнесмен или ваша организация работает только по договору.

Программа "Поддержи чемпиона!" дает возможность ребятишкам из малоимущих и многодетных семей бесплатно заниматься в музыкальных, творческих и спортивных секциях и получать все необходимое для этих увлечений.  Это совместный проект фонда "Облака", предпринимателя и попечителя фонда Евгения Шафороста, который реализуется уже второй год подряд. 

За полтора года существования программы фонд "Облака" поддержал талантливых детей на сумму 70 000 рублей. 

Программа "Поддержи чемпиона" очень важна, ведь с ее помощью дети, которые живут в бедных семьях, но от природы наделены невероятным талантом, обретают шанс изменить свою жизнь. 

Каждый может принять участие в проекте "Поддержи чемпиона!" на сайте поддержичемпиона.рф.

Фото Алексея Кашинского из архива семьи.
История и фото размещены с согласия семьи для оказания помощи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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