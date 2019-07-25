Жительница Майминского района, находясь в декрете, сумела похитить продукцию своего работодателя на 3 млн рублей, сообщает МВД по Республике Алтай.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Правоохранительные органы выяснили, что женщина, после того как ушла в декретный отпуск, на протяжении полугода посещала склад продуктов предприятия, на котором работала экспедитором. Для этого она использовала ключи, доверенные ей как сотруднице предприятия.
После каждого такого визита со склада пропадали молочные продукты. Когда обнаружилась недостача на 3 млн рублей, владелица оптово-розничной базы обратилась в полицию.
Допрошенная полицейскими подозреваемая, которую заметили на камерах видеонаблюдения, созналась в содеянном. Она призналась, что похищала продукты для собственного потребления.
Комментарии
сожрать молочки на 3 ляма за полгода - чёзабред блин!!!!
На три миллиона!!!!!!!! За пол года!!!!!! В одну харю!!!!!! Да она бы лопнула но не смогла бы столько выпить и скушать!!!!
да по любому продавала
Ну и + кладовщик под шумок свою недостачу повесил.
25.07.2019 12:37
- гость -
В селе, это буквально через три дня стало бы известно всем, в том числе и работодателю!
Офигеть. 3 000 000 это примерно 6 т. сыра или 60 000 пакетов молока.
т.е. за пол года она ела по 33 кг сыра в день, ну или там выпивала 333,33 пакета молока в день.
Не в коня корм ))))))))
Ну тут руководство лопухнулось.
25.07.2019 12:55
- гость -
думаете, все-таки сама съела?
вряд ли она одна.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
https://youtu.be/8ryX_hu_PQ8
Ела каждый день на сумму 33,3 тысячи рублей в течение полугода (6000000/180=33,3)
25.07.2019 13:38
333
изначально было 3 ляма... вы откуда еще 3 взяли?
Вот это мать -мать года. Все в дом и в дом. Да у нее может по лавкам 12 детишек сидят?! А вы тут на одну персону считаете.
Ошибочка, значит в два раза меньше - 16,6 т.р. в день. Тоже не хило.
16,6 т.р. в день. Тоже не хило.
угу тут в месяц такая з\п... пойду ключи у кого нибудь попрошу
Вот зачем писать чушь про съела? Ведь понятно, что это невозможно