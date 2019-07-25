Жительница Майминского района, находясь в декрете, сумела похитить продукцию своего работодателя на 3 млн рублей, сообщает МВД по Республике Алтай.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы выяснили, что женщина, после того как ушла в декретный отпуск, на протяжении полугода посещала склад продуктов предприятия, на котором работала экспедитором. Для этого она использовала ключи, доверенные ей как сотруднице предприятия.

После каждого такого визита со склада пропадали молочные продукты. Когда обнаружилась недостача на 3 млн рублей, владелица оптово-розничной базы обратилась в полицию.

Допрошенная полицейскими подозреваемая, которую заметили на камерах видеонаблюдения, созналась в содеянном. Она призналась, что похищала продукты для собственного потребления.