Мэрия проинформировала о готовящемся двухнедельном перекрытии проспекта Комсомольского в Барнауле. Ограничение движения транспорта будет распространяться на перекресток с улицей Чкалова.
Мера принята в связи с работами по реконструкции канализационного коллектора. Их проведут с 4 по 18 августа.
Из-за этого изменится схема движения автобусов маршрута № 78. Они будут объезжать закрытый участок следующим образом: по схеме – Ленина – Димитрова – Комсомольский – по маршруту.
В обратном направлении рейсы организуют так: по схеме – Комсомольский – Димитрова – Ленина – по маршруту.
Комментарии
Молодцы! Ленинский перекрыли, Комсомольский перекроют.
Перекройте еще Красноармейский, Калинина, Северо-Западную и прочие Павловские тракты.
Научи дурака Богу молиться, он весь лоб расшибёт.
Русская народная мудрость, если чё.
Капец какой то!!! Перекройте тогда уж действительно вообще все блин! Нельзя было хотя бы подобие какого-нибудь логичного графика составить чтоб по очереди....
А когда Лениниский откроют?
Северо-Западную вчера уже разрыли...