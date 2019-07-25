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Новости

Участок проспекта Комсомольского перекроют в Барнауле

, ИА "Амител"
Ограничение будет действовать две недели
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

Мэрия проинформировала о готовящемся двухнедельном перекрытии проспекта Комсомольского в Барнауле. Ограничение движения транспорта будет распространяться на перекресток с улицей Чкалова.

Мера принята в связи с работами по реконструкции канализационного коллектора. Их проведут с 4 по 18 августа.

Из-за этого изменится схема движения автобусов маршрута № 78. Они будут объезжать закрытый участок следующим образом: по схеме – Ленина – Димитрова – Комсомольский – по маршруту.

В обратном направлении рейсы организуют так: по схеме – Комсомольский – Димитрова – Ленина – по маршруту.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2019 13:37
- гость -

Молодцы! Ленинский перекрыли, Комсомольский перекроют.
Перекройте еще Красноармейский, Калинина, Северо-Западную и прочие Павловские тракты.

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25.07.2019 13:52
Гость

Научи дурака Богу молиться, он весь лоб расшибёт.
Русская народная мудрость, если чё.

0  0
25.07.2019 13:57
Kimi

Капец какой то!!! Перекройте тогда уж действительно вообще все блин! Нельзя было хотя бы подобие какого-нибудь логичного графика составить чтоб по очереди....
А когда Лениниский откроют?

0  0
25.07.2019 13:58
- гость -

Северо-Западную вчера уже разрыли...

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