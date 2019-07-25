Мэрия проинформировала о готовящемся двухнедельном перекрытии проспекта Комсомольского в Барнауле. Ограничение движения транспорта будет распространяться на перекресток с улицей Чкалова.

Мера принята в связи с работами по реконструкции канализационного коллектора. Их проведут с 4 по 18 августа.

Из-за этого изменится схема движения автобусов маршрута № 78. Они будут объезжать закрытый участок следующим образом: по схеме – Ленина – Димитрова – Комсомольский – по маршруту.

В обратном направлении рейсы организуют так: по схеме – Комсомольский – Димитрова – Ленина – по маршруту.