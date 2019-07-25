Депутаты парламента Алтайского края и делегация Аймачного Хурала гражданских представителей Гоби-Алтайского аймака Монголии провели переговоры о сотрудничестве двух регионов. Встреча состоялась в АКЗС 24 июля.

Из Монголии в Алтайский край приехала целая делегация во главе с председателем Аймачного Хурала гражданских представителей Гоби-Алтайского Аймака Монголии Лхагважавом Батжаргалом. В регион приехал также секретарь Аймачного Хурала гражданских представителей Алтанкэрэл Амарзаяа и другие сотрудники секретариата Аймачного Хурала.

Гости познакомились с историей алтайского парламентаризма и обсудили возможность подписания протокола.

По словам заместителя председателя АКЗС Сергея Серова, за 2018 год объем товарооборота между краем и Монголией составил 26,715 млн долларов США.

"Алтайский край в основном экспортирует зерно, подсолнечник и мукомольно-крупяную продукцию, котлы центрального отопления и котельное оборудование, сельхозмашины, шины, лекарства. К нам же из Монголии ввозят текстильные изделия и различные минералы, необходимые для работы производств", – добавил Серов.

Кстати, в прошлом году на Российско-Монгольской межправительственной комиссии власти Алтая заявили о планах по расширению объемов поставки муки, крупы, кормов, племенных видов скота, плодово-ягодных и декоративных культур и других товаров.

Председатель Аймачного Хурала гражданских представителей Гоби-Алтайского Аймака Монголии Лхагважав Батжаргал считает, что регионам важно сотрудничать и в гуманитарных направлениях.

"В регионе возобновляется интерес к русскому языку, меня это очень радует. Мы активно сотрудничаем с Китаем, с которым граничим, но наша цель – налаживать отношения со всеми соседями. Наше поколение с уважением относится к русскому народу, это отношение мы стараемся передать своим детям. Хотим и дальше продолжать тесное сотрудничество с Алтайским краем. Его главная цель – установить тесные контакты в сельском хозяйстве, торговле, туризме, образовании, здравоохранении и культуре", – подчеркнул он.