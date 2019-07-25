Избирком Республики Алтай назвал имена первых зарегистрированных кандидатов на пост главы Республики Алтай. Как сообщает ТАСС, ими стали депутат республиканского Госсобрания Виктор Ромашкин и директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов.

В настоящее время сотрудники избирательной комиссии проверяют документы, поданные бизнес-омбудсменом региона Леонидом Ефимовым, врио главы региона Олегом Хорохординым и директором Майминского сельскохозяйственного техникума Александром Чеконовым.

Прием документов для регистрации завершился 24 июля. Решения по всем кандидатам примут до 2 августа.

Напомним, своих кандидатов в губернаторы изначально выдвинули восемь партий: "Гражданская инициатива" (Александр Транов), ДДЗДЖСПППННЖ (Мерген Теркин), "Единая Россия" (Олег Хорохордин), "Зеленые" (Александр Чеконов), КПРФ (Виктор Ромашкин), ЛДПР (Дмитрий Софронов), "НППР – Власть народу" (Михаил Соловьев) и "Справедливая Россия" (Леонид Ефимов).

Для участия в выборах кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать в свою поддержку подписи депутатов и избранных глав органов местного самоуправления. Предоставить в избирком нужно не менее 81 такой подписи (7% от общего числа депутатов).