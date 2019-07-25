Энергетики совместно с управляющими компаниями приняли решение компенсировать жителям Барнаула лишние три недели, проведенные без горячей воды, сообщают "Вести-Алтай".

Несколько домов в центре краевой столицы отключили от водоснабжения сначала во время первой опрессовки по контуру ТЭЦ-3, а затем – по контуру ТЭЦ-2.

Жильцы были в недоумении, ведь они запитаны только от второй ТЭЦ. Когда они обратились за разъяснениями, им пояснили, что произошла ошибка.

Перед жителями извинились, пообещав, что возместят неудобства, которые им пришлось испытать по вине кого-то из сотрудников, его личность еще только предстоит выяснить.

В СГК подтвердили, что собираются выплатить компенсации гражданам. Эти средства будут учтены при составлении квитанций на оплату коммунальных услуг за август.

"Эта мера была принята, чтобы компенсировать жителям, попавшим под двойное отключение, доставленные неудобства", – уточнила начальник управления по внешним связям барнаульского филиала СГК Анастасия Лукьянова.

Расчет суммы выплаты будет производиться индивидуально для каждого дома по специальной формуле. Так, в доме № 78 на улице Крупской текст объявления о сумме выплаты выглядит следующим образом:

"Понимая нашу ответственность, сообщаем о том, что вернем ваши потери за недопоставленную горячую воду в трехкратном размере путем перерасчета. В среднем по вашему дому это будет составлять 841 рубль на зарегистрированного в квартире человека, что будет отражено в квитанции в августе 2019 года".