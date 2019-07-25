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Барнаульцам заплатят за ошибочно отключенную воду

, ИА "Амител"
Горожанам компенсируют лишние три недели, проведенные без горячей воды
Фото: golos.ua

Фото: golos.ua

Энергетики совместно с управляющими компаниями приняли решение компенсировать жителям Барнаула лишние три недели, проведенные без горячей воды, сообщают "Вести-Алтай".

Несколько домов в центре краевой столицы отключили от водоснабжения сначала во время первой опрессовки по контуру ТЭЦ-3, а затем – по контуру ТЭЦ-2.

Жильцы были в недоумении, ведь они запитаны только от второй ТЭЦ. Когда они обратились за разъяснениями, им пояснили, что произошла ошибка.

Перед жителями извинились, пообещав, что возместят неудобства, которые им пришлось испытать по вине кого-то из сотрудников, его личность еще только предстоит выяснить.

В СГК подтвердили, что собираются выплатить компенсации гражданам. Эти средства будут учтены при составлении квитанций на оплату коммунальных услуг за август.

"Эта мера была принята, чтобы компенсировать жителям, попавшим под  двойное отключение, доставленные неудобства", – уточнила начальник управления по внешним связям барнаульского филиала СГК Анастасия Лукьянова.

Расчет суммы выплаты будет производиться индивидуально для каждого дома по специальной формуле. Так, в доме № 78 на улице Крупской текст объявления о сумме выплаты выглядит следующим образом:

"Понимая нашу ответственность, сообщаем о том, что вернем ваши потери за недопоставленную горячую воду в трехкратном размере путем перерасчета. В среднем по вашему дому это будет составлять 841 рубль на зарегистрированного в квартире человека, что будет отражено в квитанции в августе 2019 года".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2019 15:28
Гость

Дайте пояснение по поводу компенсации!

Как будут компенсировать тем,у кого стоят счётчики?

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25.07.2019 15:40
- гость -

если у вас счетчики но компенсации ноль

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25.07.2019 15:53
Гость

Ну вот мы так и поняли!

Что нам "извините",а тем,кто без счётчиков компенсация.разложили по почтовым ящикам какие-то открыточки с медвежатами и думают,что все прониклись прям!!!! Как дети!!!! Не угадали!!!! В Прокуратуру письмо,значит,не зря направили!

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