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Электрические сети Барнаула начали готовить к сибирской зиме

, ИА "Амител"
БСК обновит более 30 километров сетей

Сотрудники "Барнаульской сетевой компании" начали подготовку городского электрохозяйства к работе в осенне-зимний период. На сегодняшний день в Барнауле заменили более 30 километров электрических сетей, 81 электроустановку, на 53 объектах строители провели ремонт зданий, говорится в сообщении компании.

Всего в течение года будет отремонтировано две подстанции и 12 распределительных пунктов.

По словам главного инженера БСК Андрея Лавринца, такой подход позволяет проходить период пиковых нагрузок на электрообъектах без серьезных аварий.

"Полномасштабные ремонты проводятся летом, но систематическая работа ведется круглый год. Электрические сети и подстанции постоянно осматриваются специалистами, проводится тщательная диагностика оборудования. Все замечания фиксируются, затем анализируются, и принимается решение о включении объектов в график капитального ремонта", – рассказал Лавринец.

Выполнение планов текущего и капитального ремонтов контролирует Ростехнадзор. Сейчас в "Барнаульской сетевой компании" надзорный орган проводит комплексную проверку, в ходе которой инспекторы оценивают готовность электрических сетей, оборудования и персонала к работе в период зимнего максимума температур. 

Кроме того, особое внимание обращают на организацию технического обслуживания энергообъектов и формирование аварийного запаса материально-технических ценностей, оборудования и спецтехники. Большинство замечаний барнаульские энергетики устраняют в ходе проверки, по оставшимся составляют план мероприятий с обязательным выполнением до начала осенне-зимнего периода. 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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