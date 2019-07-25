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Детский центр откроют в Барнауле на базе АлтГУ в рамках национального проекта "Образование"

, ИА "Амител"
Центр создадут на базе АлтГУ. Здесь будут реализованы проекты, позволяющие углубить школьные знания

По сообщению официального сайта Алтайского края, заявки нашего региона на реализацию федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" успешно прошли отбор Министерства просвещения Российской Федерации. По итогам конкурса Алтайский край получит федеральные средства: при софинансировании из краевого бюджета это позволит в 2020-2022 годах реализовать ряд проектов, среди которых — центр дополнительного образования детей на базе опорного Алтайского государственного университета.

Создание центра дополнительного образования – "ДНК" или "Дом научной коллаборации" на базе опорного АлтГУ является решением комплексной задачи "самоопределение ребенка – профессиональная ориентация – обучение кадров для экономики".

"Целью создания центра развития современных компетенций детей является создание условий для повышения качества образования детей и молодежи в Алтайском крае путем реализации востребованных дополнительных образовательных программ и подготовки кадров для развития современных компетенций; использование сетевой формы взаимодействия с образовательными организациями региона при создании условий для непрерывного образования", — сообщила модератор проекта, начальник управления по рекрутингу абитуриентов Алтайского госуниверситета Елена Васильевна Терещенко.

"Дом научной коллаборации" ("ДНК") будет создан как структурное подразделение университета. Его целевая аудитория — обучающиеся в возрасте от 9 до 18 лет. При этом специального отбора детей на обучение по программам "ДНК" не предполагается.

Создатели центра ставят перед ним следующие задачи: развитие современных компетенций у обучающихся, студентов, сотрудников образовательных организаций, социальных партнеров посредством оказания им образовательных услуг с использованием современных методов и технологий развития современных компетенций; разработка и сопровождение перспективных методов, технологий и образовательных программ развития компетенций, в том числе при участии промышленных и бизнес-партнеров, что обеспечивает преемственность программ дополнительного образования и программ профессионального и высшего образования; развитие современных компетенций у широких слоев сотрудников организаций дополнительного образования, организаций профессионального и высшего образования посредством оказания им образовательных услуг с использованием современных методик и т.п.

В центре "ДНК" запланирована реализация ряда проектов:

  • "Детский университет" (5-9 классы), реализующий дополнительные общеразвивающие программы по следующим модулям: "Информатика биоразнообразия Алтая", "Соматическое клонирование растений", "Биофизический эксперимент", "Планета трех наук". Этот проект главной целью ставит знакомство школьников с современными компьютерными технологиями в биологии и экологии, с высокоэффективными биотехнологическими методами клонирования растений в условиях in vitro* и формирование представлений о необходимости развития новых подходов к сохранению богатства окружающей среды.
  • Проект "Малая Академия" включает следующие образовательные модули: "Биоинженеринг", "Биофизический эксперимент", "Планета трех наук". Его основная цель — ознакомление школьников с тенденциями развития биофизики, медицинской техники, с современными методами генной инженерии на примере ознакомления с методами генетической трансформации и практической идентификации ГМО и их производных.
  • Проект "Урок технологии" будет включать следующие модули: "Прикладная математика и программирование", "Анализ данных, методы машинного обучения и искусственного интеллекта"  "Робототехника и основы сетевых технологий" и "Технология моды". Ключевая цель — углубление знаний и умений в области математики, программирования, робототехники, развитие комплексного, алгоритмического и системного мышления, развитие у ребят навыков выполнения проектов, развитие умения проводить исследования в коллективе.
  • Проект "Урок биологии" будет реализован на базе школ-партнеров через сетевое взаимодействие с использованием вытягивающей модели обучения, педсценирования, кейсовой технологии и продуктовости, т.е. создания артефактов. Предполагаемые результаты: глубокое понимание тем путем исследования, умение разрабатывать проект (продукт), активно участвовать в финальных дискуссиях, вырабатывать консенсус мнений.

Для деятельности Центра ДНК будут сформированы необходимые и возможные для использования инфраструктура (аудиторный фонд, лаборатории, музейные экспозиции, студии и т.п.), оборудование и средства обучения, имеющиеся в распоряжении вуза и образовательных организаций региона, участвующих в осуществлении сетевой формы взаимодействия.

*Ин витро – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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