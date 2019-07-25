По сообщению официального сайта Алтайского края, заявки нашего региона на реализацию федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" успешно прошли отбор Министерства просвещения Российской Федерации. По итогам конкурса Алтайский край получит федеральные средства: при софинансировании из краевого бюджета это позволит в 2020-2022 годах реализовать ряд проектов, среди которых — центр дополнительного образования детей на базе опорного Алтайского государственного университета.

Создание центра дополнительного образования – "ДНК" или "Дом научной коллаборации" на базе опорного АлтГУ является решением комплексной задачи "самоопределение ребенка – профессиональная ориентация – обучение кадров для экономики".

"Целью создания центра развития современных компетенций детей является создание условий для повышения качества образования детей и молодежи в Алтайском крае путем реализации востребованных дополнительных образовательных программ и подготовки кадров для развития современных компетенций; использование сетевой формы взаимодействия с образовательными организациями региона при создании условий для непрерывного образования", — сообщила модератор проекта, начальник управления по рекрутингу абитуриентов Алтайского госуниверситета Елена Васильевна Терещенко.

"Дом научной коллаборации" ("ДНК") будет создан как структурное подразделение университета. Его целевая аудитория — обучающиеся в возрасте от 9 до 18 лет. При этом специального отбора детей на обучение по программам "ДНК" не предполагается.

Создатели центра ставят перед ним следующие задачи: развитие современных компетенций у обучающихся, студентов, сотрудников образовательных организаций, социальных партнеров посредством оказания им образовательных услуг с использованием современных методов и технологий развития современных компетенций; разработка и сопровождение перспективных методов, технологий и образовательных программ развития компетенций, в том числе при участии промышленных и бизнес-партнеров, что обеспечивает преемственность программ дополнительного образования и программ профессионального и высшего образования; развитие современных компетенций у широких слоев сотрудников организаций дополнительного образования, организаций профессионального и высшего образования посредством оказания им образовательных услуг с использованием современных методик и т.п.

В центре "ДНК" запланирована реализация ряда проектов:

"Детский университет" (5-9 классы), реализующий дополнительные общеразвивающие программы по следующим модулям: "Информатика биоразнообразия Алтая", "Соматическое клонирование растений", "Биофизический эксперимент", "Планета трех наук". Этот проект главной целью ставит знакомство школьников с современными компьютерными технологиями в биологии и экологии, с высокоэффективными биотехнологическими методами клонирования растений в условиях in vitro* и формирование представлений о необходимости развития новых подходов к сохранению богатства окружающей среды.

(5-9 классы), реализующий дополнительные общеразвивающие программы по следующим модулям: "Информатика биоразнообразия Алтая", "Соматическое клонирование растений", "Биофизический эксперимент", "Планета трех наук". Этот проект главной целью ставит знакомство школьников с современными компьютерными технологиями в биологии и экологии, с высокоэффективными биотехнологическими методами клонирования растений в условиях in vitro* и формирование представлений о необходимости развития новых подходов к сохранению богатства окружающей среды. Проект "Малая Академия" включает следующие образовательные модули: "Биоинженеринг", "Биофизический эксперимент", "Планета трех наук". Его основная цель — ознакомление школьников с тенденциями развития биофизики, медицинской техники, с современными методами генной инженерии на примере ознакомления с методами генетической трансформации и практической идентификации ГМО и их производных.

включает следующие образовательные модули: "Биоинженеринг", "Биофизический эксперимент", "Планета трех наук". Его основная цель — ознакомление школьников с тенденциями развития биофизики, медицинской техники, с современными методами генной инженерии на примере ознакомления с методами генетической трансформации и практической идентификации ГМО и их производных. Проект "Урок технологии" будет включать следующие модули: "Прикладная математика и программирование", "Анализ данных, методы машинного обучения и искусственного интеллекта" "Робототехника и основы сетевых технологий" и "Технология моды". Ключевая цель — углубление знаний и умений в области математики, программирования, робототехники, развитие комплексного, алгоритмического и системного мышления, развитие у ребят навыков выполнения проектов, развитие умения проводить исследования в коллективе.

будет включать следующие модули: "Прикладная математика и программирование", "Анализ данных, методы машинного обучения и искусственного интеллекта" "Робототехника и основы сетевых технологий" и "Технология моды". Ключевая цель — углубление знаний и умений в области математики, программирования, робототехники, развитие комплексного, алгоритмического и системного мышления, развитие у ребят навыков выполнения проектов, развитие умения проводить исследования в коллективе. Проект "Урок биологии" будет реализован на базе школ-партнеров через сетевое взаимодействие с использованием вытягивающей модели обучения, педсценирования, кейсовой технологии и продуктовости, т.е. создания артефактов. Предполагаемые результаты: глубокое понимание тем путем исследования, умение разрабатывать проект (продукт), активно участвовать в финальных дискуссиях, вырабатывать консенсус мнений.

Для деятельности Центра ДНК будут сформированы необходимые и возможные для использования инфраструктура (аудиторный фонд, лаборатории, музейные экспозиции, студии и т.п.), оборудование и средства обучения, имеющиеся в распоряжении вуза и образовательных организаций региона, участвующих в осуществлении сетевой формы взаимодействия.

*Ин витро – прим. ред.