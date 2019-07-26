Нависший над Барнаулом смог нагнал на горожан тоску. Пора ее развеять и провести выходные в хорошем настроении. Портал Amic.ru нашел, куда вы можете сходить и на что посмотреть.

Шукшинский фестиваль

Главное культурное событие края – "Шукшинские дни на Алтае" – завершается. В субботу, 27 июля, состоятся заключительные мероприятия. Пройдут они в Сростках.

В 10:00 откроется XX фестиваль песенного творчества и сценического воплощения "В гостях у Шукшина". Гостей праздника приглашают на экскурсии по селу, мастер-классы и интерактивные площадки. Любите искусство? Фотовыставка Анатолия Заболоцкого "Жизнь подарила увидеть" и выставка скульптур Леонтия Усова "Шукшин и другие" заработают с 11:00.

В 16:00 начнется заключительная программа всероссийского фестиваля: на Пикете вручат Шукшинскую литературную премию и призы кинофестиваля. Завершит официальную программу концерт Марины Девятовой.

Парки

27 июля в 12:00 в парке "Солнечный ветер" (на пр. Ленина, 152) начнется "Праздник дворовых игр". Программа насыщенная: взрослые и дети смогут поучаствовать в соревнованиях по скороговоркам, прыжкам через скакалку, силовых конкурсах, чемпионате по "классикам".

На следующий день в "Солнечном ветре" пройдет праздник "Озорной июль" с конкурсами и розыгрышами. Изюминкой дня станет "Золотое шоу". Его детали организаторы не раскрывают. Участие бесплатное, всех желающих ждут к 13:00.

Цирк

На площадке у ТРЦ Galaxy разворачивает купол новосибирский цирк-шапито "Золотой дракон". Канатоходцы, собаки-акробаты, воздушные гимнасты, шоу персидских леопардов и африканских пантер – это и многое другое увидят зрители за 2,5 часа программы.

Начало 27 июля – в 17:00, 28 июля – в 13:00. Стоимость билетов – 800-1500 рублей. Для детей до трех лет вход свободный.

Зоопарк

Барнаульский зоопарк на территории парка "Лесная сказка" приглашает на День амурского тигра. Он, кстати, посвящен международному Дню тигра. Ежегодно его отмечают 29 июля. Идея праздновать день "полосатых" пришла в 2010 году на форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге. Гостей праздника в Барнауле ждут спортивные соревнования, мастер-классы, рисунки на асфальте, конкурсы, викторины и познавательные эксперименты. Дети придут в восторг от бесплатного аквариума – каждый превратится в тигра.

Театры, концерты, праздники

В субботу в парке "Лесная сказка" пройдет бьюти-день BONAMOR. Организатором является одноименный интернет-магазин косметики. Барнаульцы услышат выступления Юрия Колесникова и Игоря Бекетова – известных в городе артистов. Попытать счастье в лотерее, поучаствовать в конкурсах, получить приз сможет каждый. Начало – в 14:00.

Желаете уехать из города? 27 июля под открытым небом на территории казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" "зажгут" звезды 90-х. Лена Катина (экс t.A.T.u), Алексей Потехин и Сергей Богданов "Поднимаем Руки вверх" исполнят всеми любимые хиты. Бесплатный трансфер из Горно-Алтайска и ближайших баз доставит гостей на концерт и вернет обратно.

Начало – в 20:00. Цена билета – от 1500 рублей.

Спорт

Фанаты барнаульского футбольного клуба "Динамо-Барнаул" смогут понаблюдать за игрой любимой команды 28 июля. На стадионе "Динамо" (ул. Никитина, 55) в 18:30 спортсмены встретятся с соперниками из Новосибирска. Игра пройдет в рамках 1/128 финала Кубка России. Кстати, шанс обыграть соседей у барнаульцев есть: 1 июля "Новосибирск" приезжал в Барнаул на товарищеский матч. Встреча закончилась победой "Динамо" со счетом 2:0.

Экскурсии

В субботу и воскресенье в городе пройдут две экскурсии, которые позволят взглянуть на привычные места по-новому. 27 июля барнаульцев ждут на экскурсии "Любовь – волшебная страна". Как праздновалась свадьба на Руси? Как появился обряд обмениваться кольцами? Почему невесты бросают венок? Ответы на эти вопросы вы узнаете в ходе экскурсии. Кстати, пройдет она по местам, которые барнаульские молодожены посещают в день свадьбы.

Сбор группы – в 11:00 на пл. Баварина, рядом с кассами Речного вокзала. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3852) 63-35-75. Стоимость для взрослых – 180 рублей, для пенсионеров, студентов, школьников – 150 рублей (не забудьте взять соответствующее удостоверение), дети до 6 лет – бесплатно.

Любители истории могут отправиться на экскурсию "Прогулка в прошлое Барнаула". Она состоится 28 июля. Вы узнаете, в каком доме по легенде обитает призрак Голубой дамы, где в царское время выплавляли 90% российского серебра. Экскурсия завершится в Нагорном парке.

Всех желающих ждут к 12:00 на Демидовской площади. Запись по телефону: +7 (3852) 52-93-94. Стоимость – 350 рублей для взрослых, для детей до 12 лет – 300 рублей.

Планетарий

Программа барнаульского планетария расписана до конца августа. В последние выходные июля здесь отправятся на Марс и звездное небо. В субботу, 27 июля, в 11:00 начнется мультимедийная программа-викторина "Фазы луны" (6+). В 13:00 гостей ждет программа "Космонавтика для детей" (12+), а в 15:00 приглашают разгадать "Тайны красной планеты" (12+) и увидеть марсианский вулкан Олимп, долину Маринер, экзотические песчаные дюны и русла давно высохших рек.

На следующий день все, кому исполнилось шесть лет, могут посмотреть сказку "В поисках утраченного солнышка" (начало в 11:00). В 13:00 начнется мультфильм "Археастрономия Майя" (12+), который перенесет вас в шесть древних храмов майя. Шоу-путешествие по звездному небу "Созвездие" (12+) начнется в 15:00.