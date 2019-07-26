Пятница, 26 Июль, 08:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,16
€ 70,29
Обь
183см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дымка над АлтаемШукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019
Новости

Экскурсия, цирк и бьюти-праздник: куда сходить в Барнауле 27-28 июля

, ИА "Амител"
Рассказываем, куда сходить в последние выходные июля
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Нависший над Барнаулом смог нагнал на горожан тоску. Пора ее развеять и провести выходные в хорошем настроении. Портал Amic.ru нашел, куда вы можете сходить и на что посмотреть.

Шукшинский фестиваль

Главное культурное событие края – "Шукшинские дни на Алтае" – завершается. В субботу, 27 июля, состоятся заключительные мероприятия. Пройдут они в Сростках.

В 10:00 откроется XX фестиваль песенного творчества и сценического воплощения "В гостях у Шукшина". Гостей праздника приглашают на экскурсии по селу, мастер-классы и интерактивные площадки. Любите искусство? Фотовыставка Анатолия Заболоцкого "Жизнь подарила увидеть" и выставка скульптур Леонтия Усова "Шукшин и другие" заработают с 11:00.

В 16:00 начнется заключительная программа всероссийского фестиваля: на Пикете вручат Шукшинскую литературную премию и призы кинофестиваля. Завершит официальную программу концерт Марины Девятовой.

Парки

27 июля в 12:00 в парке "Солнечный ветер" (на пр. Ленина, 152) начнется "Праздник дворовых игр". Программа насыщенная: взрослые и дети смогут поучаствовать в соревнованиях по скороговоркам, прыжкам через скакалку, силовых конкурсах, чемпионате по "классикам".

На следующий день в "Солнечном ветре" пройдет праздник "Озорной июль" с конкурсами и розыгрышами. Изюминкой дня станет "Золотое шоу". Его детали организаторы не раскрывают. Участие бесплатное, всех желающих ждут к 13:00.

Цирк

На площадке у ТРЦ Galaxy разворачивает купол новосибирский цирк-шапито "Золотой дракон". Канатоходцы, собаки-акробаты, воздушные гимнасты, шоу персидских леопардов и африканских пантер – это и многое другое увидят зрители за 2,5 часа программы.

Начало 27 июля – в 17:00, 28 июля – в 13:00. Стоимость билетов – 800-1500 рублей. Для детей до трех лет вход свободный.

Зоопарк

Барнаульский зоопарк на территории парка "Лесная сказка" приглашает на День амурского тигра. Он, кстати, посвящен международному Дню тигра. Ежегодно его отмечают 29 июля. Идея праздновать день "полосатых" пришла в 2010 году на форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге. Гостей праздника в Барнауле ждут спортивные соревнования, мастер-классы, рисунки на асфальте, конкурсы, викторины и познавательные эксперименты. Дети придут в восторг от бесплатного аквариума – каждый превратится в тигра.

Театры, концерты, праздники

В субботу в парке "Лесная сказка" пройдет бьюти-день BONAMOR. Организатором является одноименный интернет-магазин косметики. Барнаульцы услышат выступления Юрия Колесникова и Игоря Бекетова – известных в городе артистов. Попытать счастье в лотерее, поучаствовать в конкурсах, получить приз сможет каждый. Начало – в 14:00.

Желаете уехать из города? 27 июля под открытым небом на территории казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" "зажгут" звезды 90-х. Лена Катина (экс t.A.T.u), Алексей Потехин и Сергей Богданов "Поднимаем Руки вверх" исполнят всеми любимые хиты. Бесплатный трансфер из Горно-Алтайска и ближайших баз доставит гостей на концерт и вернет обратно.

Начало – в 20:00. Цена билета – от 1500 рублей.

Спорт

Фанаты барнаульского футбольного клуба "Динамо-Барнаул" смогут понаблюдать за игрой любимой команды 28 июля. На стадионе "Динамо" (ул. Никитина, 55) в 18:30 спортсмены встретятся с соперниками из Новосибирска. Игра пройдет в рамках 1/128 финала Кубка России. Кстати, шанс обыграть соседей у барнаульцев есть: 1 июля "Новосибирск" приезжал в Барнаул на товарищеский матч. Встреча закончилась победой "Динамо" со счетом 2:0.

Экскурсии

В субботу и воскресенье в городе пройдут две экскурсии, которые позволят взглянуть на привычные места по-новому. 27 июля барнаульцев ждут на экскурсии "Любовь – волшебная страна". Как праздновалась свадьба на Руси? Как появился обряд обмениваться кольцами? Почему невесты бросают венок? Ответы на эти вопросы вы узнаете в ходе экскурсии. Кстати, пройдет она по местам, которые барнаульские молодожены посещают в день свадьбы.

Сбор группы – в 11:00 на пл. Баварина, рядом с кассами Речного вокзала. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3852) 63-35-75. Стоимость для взрослых – 180 рублей, для пенсионеров, студентов, школьников – 150 рублей (не забудьте взять соответствующее удостоверение), дети до 6 лет – бесплатно.

Любители истории могут отправиться на экскурсию "Прогулка в прошлое Барнаула". Она состоится 28 июля. Вы узнаете, в каком доме по легенде обитает призрак Голубой дамы, где в царское время выплавляли 90% российского серебра. Экскурсия завершится в Нагорном парке.

Всех желающих ждут к 12:00 на Демидовской площади. Запись по телефону: +7 (3852) 52-93-94. Стоимость – 350 рублей для взрослых, для детей до 12 лет – 300 рублей.

Планетарий

Программа барнаульского планетария расписана до конца августа. В последние выходные июля здесь отправятся на Марс и звездное небо. В субботу, 27 июля, в 11:00 начнется мультимедийная программа-викторина "Фазы луны" (6+). В 13:00 гостей ждет программа "Космонавтика для детей" (12+), а в 15:00 приглашают разгадать "Тайны красной планеты" (12+) и увидеть марсианский вулкан Олимп, долину Маринер, экзотические песчаные дюны и русла давно высохших рек.

На следующий день все, кому исполнилось шесть лет, могут посмотреть сказку "В поисках утраченного солнышка" (начало в 11:00). В 13:00 начнется мультфильм "Археастрономия Майя" (12+), который перенесет вас в шесть древних храмов майя. Шоу-путешествие по звездному небу "Созвездие" (12+) начнется в 15:00.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:39
Синоптики рассказали, когда сдует смог над Новосибирском 0
08:08
Мужчина в спортивном костюме пропал в Горном Алтае 0
07:45
Алтайский моторный завод погасил миллионные долги по зарплате 0
07:29
Чемпионат по биатлону среди ветеранов в восьмой раз пройдет в Барнауле 0
07:18
Экскурсия, цирк и бьюти-праздник: куда сходить в Барнауле 27-28 июля 0
07:05
Общественники обратились к Томенко с просьбой сохранить электротранспорт 4
06:42
Высокое искусство: невероятные фотографии парашютистов 0
06:21
IT-юмор: веселая подборка ко Дню сисадмина 2
06:01
Открывай Алтай: что интересует туристов на "Бирюзовой Катуни" и сколько стоит там отдохнуть 4
23:46
Главу пресс-службы столичного МВД накажут из-за дела Голунова 1
23:18
Розничные цены на бензин поднимаются 5
22:54
Экс-участники "Руки Вверх" и "Тату" выступят в Алтайском крае 27 июля 0
21:59
Ребенка на велосипеде сбила "Лада" возле школы в Барнауле 8
21:25
Пыль столбом. Бийчане посмеялись над уборкой в городе 5
20:58
Километровая пробка образовалась на шоссе Ленточный бор в Барнауле 5
20:30
Спасатели нашли тело девочки, утонувшей в Бийске 0
19:59
Зарезавший жену священник избежал тюрьмы 2
19:10
Мужчину в футболке с флагом США неделю ищут в Барнауле 0
18:38
Украина задержала российский танкер как "вещественное доказательство" 2
18:09
Кадыров принял в свою охрану шестилетнего мальчика в должности командира 5
18:06
Алтайский священник раскритиковал звезду Шукшинского фестиваля за роли бандитов 10
17:46
Движение транспорта ограничат в Барнауле на улице Пионеров с 26 июля из-за ремонта теплосети 0
17:11
Рейтинг одобрения Путина остается на прежнем уровне 17
16:50
Житель Алтая мастерит "армию рыцарей" из старых комбайнов 1
16:25
Россиянам могут предложить льготы в обмен на страхование жилья 2
16:02
Детский центр откроют в Барнауле на базе АлтГУ в рамках национального проекта "Образование" 3
15:49
Якутского журналиста оштрафовали за влияние на подсознание через скрытые фразы 12
15:32
Режим "черного неба" в Алтайском крае продлили еще на сутки 11
15:17
История с мусором на берегу Оби из ресторана продолжается: к делу подключился регоператор 3
15:06
Электрические сети Барнаула начали готовить к сибирской зиме 0
14:51
Депутаты от Алтая оказались не самыми эффективными в "рейтинге полезности" 4
14:41
Барнаульцам заплатят за ошибочно отключенную воду 5
14:28
Плюсы работы в летнее время назвали россиянам 1
14:06
Зарегистрированы два кандидата на пост главы Республики Алтай 0
13:44
Алтайские и монгольские депутаты договорились о сотрудничестве на благо регионов 0
13:30
Участок проспекта Комсомольского перекроют в Барнауле 12
13:17
Как выглядят сибирские города в дымке от пожаров: подборка с веб-камер 14
13:08
Зюганов собрал миллионы на памятник в Крыму, но деньги "пропали" в банке 5
12:44
Россельхознадзор проверит аномально продуктивных алтайских коров 12
12:29
Образование в вузах Алтая предложили сделать полностью бесплатным 10
12:21
Как спортивная гимнастика изменила жизнь двух детей из бедной семьи 0
12:16
Алтайская мать в декрете украла и съела "молочку" на 3 млн рублей 20
12:01
Жил такой парень: главные фильмы в жизни Василия Шукшина 5
11:55
Материнский капитал предложили сделать бессрочной программой 0
11:29
Большинству россиян не хватает денег до зарплаты 35
11:21
Отреставрированную версию "Калины красной" покажут на Венецианском фестивале 1
11:07
Женщина пострадала в "пьяном" ДТП в Горно-Алтайске 1
10:46
Улицу перекроют в Барнауле с 26 июля из-за перекладки теплосетей 5
10:22
Алтайских синоптиков обвинили в незаконном введении "черного неба" 29
09:50
Уклон на спорт. Как благоустроят набережную в Горно-Алтайске 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.