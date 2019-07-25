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Алтайский священник раскритиковал звезду Шукшинского фестиваля за роли бандитов

, ИА "Амител"
Отец Александр Микушин вновь высказался о нелюбви к российскому кино

Барнаульский священник Александр Микушин, известный своими яркими высказываниями о российском кино, подверг критики главную звезду нынешнего Шукшинского фестиваля Андрея Мерзликина за роли бандитов. Священнику кажется странным, что верующий артист играет убийц и негодяев, имея в виду ленту Петра Буслова "Бумер".

"Понять и простить! Андрей Мерзликин – прихожанин. Вот интересно, он покаялся в том, что снимался в бандитском кино с открытой пропагандой бандитизма? Сей актер также снимался в лживых и позорных антирусских фильмах о войне "Цитадель" и "Предстояние", – написал отец Александр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Про Мерзликина известно, что в свободнее время он служит алтарником в храме. В одном из интервью артист высказывался о вере.

"Ходить в храм на службу, стараться успеть поблагодарить Бога за все, что со мной происходит, в этом нет ничего из ряда вон выходящего! Воцерковление – значит познать и принять культуру, на которой взросла твоя страна, твои предки, история твоей страны, отчизны, ее искусство, ее литературу. Как можно понимать Достоевского, не будучи верующим или хотя бы воцерковленным человеком. Половина его текстов до нас не дойдет как минимум. Мне интересно знать историю, как все начиналось, как появилась культура моей страны, традиции. Это все дает отгадки к очень многим вещам в современности, и на этом опыте ты познаешь, почему в твоей жизни происходят те или иные события, словно эхо на твои поступки. Все ведь очень закономерно в нашей жизни, и для меня Господь – это закон, который работает. А алтарником я стал по причине долгого окормления у моего духовника, священника отца Алексия. Он благословил меня подвизаться помогать в алтаре. В свободное от работы время", – сказал артист.

Что касается отца Александра, то он известен тем, что не любит российское кино. Более того, в интервью Amic.ru он заявил, что смотреть его – грех.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.07.2019 18:13
- гость -

А роль кого Шукшин в Калине красной играл? Уж точно не безропотного прихожанина.

0  0
25.07.2019 18:19
Воланд

Вы комментарии всех дураков публикуете ?

0  0
25.07.2019 18:49
- гость -

Шукшин ещё при жизни неоднократно говорил, что фильм "Калина красная" снят по просьбе "уважаемых людей"

0  0
25.07.2019 19:00
- гость -

Почему священник вместо молитв, способствующих его духовному росту, смотрит фильмы про бандитов?
Так недалеко и до порнухи скатиться.

0  0
25.07.2019 19:31
ГОсть

Шукшину 90 лет, юбилей! А где многочисленные родственники которые в течении всего года ходили из одного ток шоу в другое? Где они в день памяти человека которому они все обязаны безбедным существованием

0  0
25.07.2019 19:42
- гость -

Не священникам же роли бандитов в кино исполнять? -Кто то должен.

0  0
25.07.2019 19:46
Filin

О да, только воцерковленный поймет бредни Достоевского. Зачем тогда его в школе преподают? Не надо сталкивать работу и веру

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