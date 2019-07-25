Отца Дионисия, признанного виновным в убийстве жены, не посадят в тюрьму, сообщает gazeta.ru. Экспертиза признала бывшего священника подмосковного Николо-Угрешского монастыря невменяемым.

На основании этого судья направил его не отбывать наказание в колонию, а принудительно лечиться в психиатрическом диспансере. Родители погибшей женщины отказываются верить в то, что убийца их дочери пошел на страшное преступление несознательно.

Трагедия произошла год назад – 23 июля 2018 года. На тот момент священнослужитель под предлогом забрать вещи из квартиры увез с собой супругу, с которой собирался разводиться.

Ее отец Александр Соколов, возможно, предчувствую неладное, предложил поехать вместе с ними, но мужчина настойчиво отказал, заявив, что вещи займут все свободное место в машине.

При этом, по его словам, зять был абсолютно спокойным, хотя до этого отличался вспыльчивостью и даже время от времени поднимал руку на жену.

Потом дочь позвонила, сообщив, что немного еще прокатится с мужем на машине. Больше она на связь не выходила.

Забеспокоившиеся родители пошли в полицию. Вскоре подозреваемого в убийстве задержали, а его жену нашли мертвой в лесу с семью ножевыми ранениями.

Соколов считает, что зять все спланировал заранее, что совсем не вяжется с действиями человека, не отдающего отчет последствиям своих поступков.

Психиатры заключили иначе. По их оценке, у мужчины просто не было мотива убивать супругу, с которой он собирался разводиться по собственной инициативе.

"Само это деяние было результатом не его психологических решений, не личностного взаимодействия с оппонентом. В мыслях Горового нарушены оценки, нарушены системы контроля окружающего и системы тестирования окружающего, что имеет отношение к психопатологическим аспектам, то есть к психиатрии. Иначе говоря, это не признаки личной неприязни, а какие-то болезненные процессы", — пояснил сайту News.ru врач-психотерапевт.

У семьи священника остались двое детей двух и семи лет. Внуков взяли на попечение бабушка и дедушка.