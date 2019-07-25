Жители Бийска запечатлели на улицах города уборочную машину, которая устраивает "пылевую бурю" прямо на городской улице.

"Уборка на АБ. Пыль столбом, — подписали видеозапись в Instagram-группе "Бийск – мой город". — Город итак в дымке, а дорожники и еще добавляют".

Привычные к подобным случаям бийчане с юмором отреагировали на ролик.

"Вам не угодишь", — посмеялась одна из подписчиц.

Напомним, на территории Барнаула и Бийска был введен режим "черного неба" из-за дымки от лесных пожаров в Красноярском крае.