Четверг, 25 Июль, 21:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,16
€ 70,29
Обь
183см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дымка над АлтаемШукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019
Новости

Пыль столбом. Бийчане посмеялись над уборкой в городе

, ИА "Амител"
Местные жители запечатлели спецтехнику, раздувающую пыль по сторонам
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Жители Бийска запечатлели на улицах города уборочную машину, которая устраивает "пылевую бурю" прямо на городской улице.

"Уборка на АБ. Пыль столбом, — подписали видеозапись в Instagram-группе "Бийск – мой город". — Город итак в дымке, а дорожники и еще добавляют".

Привычные к подобным случаям бийчане с юмором отреагировали на ролик.

"Вам не угодишь", — посмеялась одна из подписчиц.

Напомним, на территории Барнаула и Бийска был введен режим "черного неба" из-за дымки от лесных пожаров в Красноярском крае.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:25
Пыль столбом. Бийчане посмеялись над уборкой в городе 0
20:58
Километровая пробка образовалась на шоссе Ленточный бор в Барнауле 0
20:30
Спасатели нашли тело девочки, утонувшей в Бийске 0
19:59
Зарезавший жену священник избежал тюрьмы 0
19:10
Мужчину в футболке с флагом США неделю ищут в Барнауле 0
18:38
Украина задержала российский танкер как "вещественное доказательство" 0
18:09
Кадыров принял в свою охрану шестилетнего мальчика в должности командира 2
18:06
Алтайский священник раскритиковал звезду Шукшинского фестиваля за роли бандитов 7
17:46
Движение транспорта ограничат в Барнауле на улице Пионеров с 26 июля из-за ремонта теплосети 0
17:11
Рейтинг одобрения Путина остается на прежнем уровне 17
16:50
Житель Алтая мастерит "армию рыцарей" из старых комбайнов 1
16:25
Россиянам могут предложить льготы в обмен на страхование жилья 2
16:02
Детский центр откроют в Барнауле на базе АлтГУ в рамках национального проекта "Образование" 2
15:49
Якутского журналиста оштрафовали за влияние на подсознание через скрытые фразы 11
15:32
Режим "черного неба" в Алтайском крае продлили еще на сутки 10
15:17
История с мусором на берегу Оби из ресторана продолжается: к делу подключился регоператор 3
15:06
Электрические сети Барнаула начали готовить к сибирской зиме 0
14:51
Депутаты от Алтая оказались не самыми эффективными в "рейтинге полезности" 4
14:41
Барнаульцам заплатят за ошибочно отключенную воду 5
14:28
Плюсы работы в летнее время назвали россиянам 1
14:06
Зарегистрированы два кандидата на пост главы Республики Алтай 0
13:44
Алтайские и монгольские депутаты договорились о сотрудничестве на благо регионов 0
13:30
Участок проспекта Комсомольского перекроют в Барнауле 12
13:17
Как выглядят сибирские города в дымке от пожаров: подборка с веб-камер 14
13:08
Зюганов собрал миллионы на памятник в Крыму, но деньги "пропали" в банке 5
12:44
Россельхознадзор проверит аномально продуктивных алтайских коров 12
12:29
Образование в вузах Алтая предложили сделать полностью бесплатным 9
12:21
Как спортивная гимнастика изменила жизнь двух детей из бедной семьи 0
12:16
Алтайская мать в декрете украла и съела "молочку" на 3 млн рублей 20
12:01
Жил такой парень: главные фильмы в жизни Василия Шукшина 5
11:55
Материнский капитал предложили сделать бессрочной программой 0
11:29
Большинству россиян не хватает денег до зарплаты 35
11:21
Отреставрированную версию "Калины красной" покажут на Венецианском фестивале 1
11:07
Женщина пострадала в "пьяном" ДТП в Горно-Алтайске 1
10:46
Улицу перекроют в Барнауле с 26 июля из-за перекладки теплосетей 5
10:22
Алтайских синоптиков обвинили в незаконном введении "черного неба" 27
09:50
Уклон на спорт. Как благоустроят набережную в Горно-Алтайске 0
09:07
Как закрыть ипотеку после полного расчета с банком 5
08:38
Мужчина потушил горящую машину квасом в Камне-на-Оби 6
08:07
Режим "черного неба" действует в Барнауле и Новосибирске 25
07:47
25 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы 4
07:32
Не переплачивай – покупай у производителя: в Барнауле пройдет меховая распродажа 0
07:17
Надежда Бабкина вновь раскритиковала культурных чиновников Алтайского края 21
07:02
Чтобы тепло не утекло: 5 секретов, как выбрать качественную термодверь 0
06:45
"Деньги ушли мошенникам": как не попасть впросак и отлично отдохнуть на Алтае 0
06:31
Зачем жителям Алтая проверять кадастровую стоимость жилья и как это сделать 8
06:30
Коллекционер советской аудиотехники продемонстрирует принцип работы экспонатов 1
06:19
Самые красивые пляжи планеты 2
06:01
Никакого вреда: алтайские пчеловоды заявили о безопасности мёда после отравления пчел 11
00:53
Умер актер Рутгер Хауэр: звезда фильма "Бегущий по лезвию" 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.