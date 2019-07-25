27 июля в Алтайском крае дадут концерт звезды 90-х годов: экс-вокалистка "Тату" Лена Катина и бывший участник "Руки Вверх" Алексей Потехин, который приедет вместе со своим новым партнером по музыкальному коллективу – Сергеем Богдановым.

Как сообщает Алтайтурцентр, они выступят на открытом воздухе. Сбор гостей начнется в 20:00.

А через неделю, 3 августа, мероприятие посетит украинская певица Maruv. Она уже зажгла в Яровом, а теперь намерена показать яркое шоу на звездном фестивале.

Каждые июльские выходные в Алтайский край приезжают знаменитости, чтобы выступить на фестивале музыки Altai Palace Fest. Он проводится в игорной зоне "Сибирская монета" по адресу село Нижнекаянча, 66.