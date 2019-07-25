Начальника управления общественных связей и информации главка столичного МВД Юрия Титова накажут за ошибки, допущенные во время освещения дела журналиста Ивана Голунова, сообщает РБК.

"По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности", – гласит текст распоряжения.

По словам председателя Республиканского юридического общества ГУ МВД по Москве Александра Хаминского, в полиции ему уточнили, что наказание главы пресс-службы столичной полиции связано с ошибками в предоставлении информации о деталях задержания Ивана Голунова.

В первую очередь речь идет о фотографиях, которые, по утверждениям Титова, были сделаны в квартире спецкора "Медузы", а по факту – в совершенно другом месте. Позднее полицейским все-таки пришлось признать ошибку и пообещать, что виновные в ней будут наказаны.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Сообщалось, что при себе у него были наркотики, которые также обнаружили и у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с Голунова сняли обвинения. Также министр попросил президента освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве и начальника УВД по ЗАО Москвы. Позже Путин уволил двух генералов, а полицейских на время расследования отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, фигурантом которого был Голунов, направят в прокуратуру Москвы, чтобы затем передать его следователям СК России для оценки правомерности действий сотрудников, связанных с делом журналиста.