Это чувство прекрасно, когда преодолев все страхи, не поспав пару ночей перед экзаменами и справившись с волнением и всеми испытаниями, держишь в руках заветные водительские права. Молодые автомобилисты и те, что поопытнее, поймут: это не просто "для галочки", это своего рода переход на новый уровень. Когда ты независим и свободен в своих передвижениях.

При этом очень важно, где ты получаешь это самое водительское образование и какие условия созданы для тебя, как для будущего стритрейсера.

Быть за рулем в наше время модно. А быть учеником автошколы Elite&VIP выгодно.

Бонусная программа, действующая в автошколе, окупает обучение вплоть до 100%. К примеру, выпускники Elite&VIP получают сертификаты на покупку автомобиля. За хорошую учебу будущим автомобилистам дают неплохую скидку. В общем, преимуществ немало. Но одно из самых привлекательных – это возможность АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО пройти трудоемкий путь к желанным "корочкам".

Грандиозный розыгрыш от Elite&VIP дарит шанс шестерым счастливчикам с минимальными затратами обучиться искусству вождения на современнейшем оборудовании, новых автомобилях и под чутким и внимательным руководством квалифицированных инструкторов. А кому-то одному из них и вовсе без финансовых вложений.

Для этого любой желающий может:

подписаться на группу сети автошкол Elite&VIP в соцсети "ВКонтакте"; сделать репост записи с розыгрышем; закрепить эту запись на стене своей страницы; заполнить купон на розыгрыш до 15 августа 2019 года в любом из филиалов автошколы; прийти на розыгрыш с паспортом 18 августа 2019 года.

Пять сертификатов, которые будут разыграны в этот день, дадут своим обладателям скидку от 2 до 5 тысяч рублей. А приз за первое место в розыгрыше – это бесплатное обучение в современных автошколах сети Elite&VIP.

Особый сюрприз: Elite&VIP проводит такие розыгрыши каждые два месяца. Так что вероятность того, что фортуна улыбнется именно вам, возрастает в несколько раз.

Автошколу выбирать не придется, ведь она вас выберет сама. Имена обладателей сертификатов на обучение в Elite &VIP будут известны уже 18 августа 2019 года в 12:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 49. Победители розыгрыша определятся с помощью лототрона.

Автошколы Elite &VIP

г. Барнаул, Павловский тракт, 134Б (главный офис)

Телефон: +7 (3852) 581-777

e-mail: auto-elite@mail.ru

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