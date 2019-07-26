Алтайкрайстат опубликовал сведения о функционировании строительной отрасли в Алтайском крае за первое полугодие 2019 года.

Так, в финансовом эквиваленте общий объем выполненных строительных работ превысил 20,46 млрд рублей. Это на 5,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне общий объем строительства региона оценивается в 5,67 млрд рублей. В сравнении с соответствующим месяцем 2018-го индекс физического объема строительных работ упал на 15,2%.