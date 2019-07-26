Алтайкрайстат опубликовал сведения о функционировании строительной отрасли в Алтайском крае за первое полугодие 2019 года.
Так, в финансовом эквиваленте общий объем выполненных строительных работ превысил 20,46 млрд рублей. Это на 5,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июне общий объем строительства региона оценивается в 5,67 млрд рублей. В сравнении с соответствующим месяцем 2018-го индекс физического объема строительных работ упал на 15,2%.
Комментарии
Ну в целом то для гигантов рост. Ушли с рынка мелкие компании которых как и было поставлено целью вытеснили, остались крупные, который наращивают объемы, подхапав то, что строить собирались другие. Цель была - цель достигнута, Антимонопольщики не защищают интересы пострадавших сторон.
Экономические условия таковы, что они стимулируют развитие монопольных рынков практически во всех отраслях где есть хоть какие-то деньги. Учитывая абсолютно недееспособный гос. аппарат, мы имеем монополистическую экономику с огромным гос. сектором, это самое худшее, после плановой экономики коммуняк, что может быть для обычных граждан. Ну захапали вы в казённые ручки почти всё, кинули что-то приближенным к телу частникам, а дальше то что, господа?
самое смешное, что они всегда ждут роста. Но, это же - бред! Невозможно расти всегда. А спад воспринимается как полный крах. Нет никакой гибкости данного сектора экономики. Понахапают, потратят и снова ждут таких же прибылей. Странно, что застройщики до сих пор не впряглись за жителей, задыхающихся под смогом. Господа, в ваших же интересах скорейшее разрешение ситуации с "Сайлент-хиллом", т.к. повторение в следующем году такой ситуации снизит привлекательность региона в разы и 10% спад продаж - это будет вашим самым сладким сном. На деле -30%. Как вам такоэ?
26.07.2019 09:42
- гость -
"самое смешное, что они всегда ждут роста. Но, это же - бред!"
А ещё есть мантра про убытки! - Напр. в прошлом году получили прибыль (!) 100 руб, а в этом только 80 руб, то считают , что это понесли убытки 20 руб.
Пожалуй, распродажу подожду финальную в -70%.
щас вернутся отпускники и все скупят, инфа 146%