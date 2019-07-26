По информации краевого ЦГМС, в пятницу, 26 июля, в Алтайском крае ожидается теплая погода.

Температура воздуха будет держаться на уровне от +22 °C до +27 °C. В отдельных районах возможны дожди и грозы. Ночью они продолжатся.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 14 м/с. В темное время суток похолодает – от +10 °C до +15 °C.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +23 °C до +25 °C. Переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +12 °C до +14 °C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит до 8 м/с.