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Новости

Заключенным могут разрешить отбывать наказание рядом с домом

, ИА "Амител"
Правительство РФ одобрило законопроект
Фото: lawr.ru

Фото: lawr.ru

Правительство РФ одобрило поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, позволяющие заключенным отбывать наказание в исправительных учреждениях, расположенных в родном регионе.

Согласно тексту законопроекта, разрешается осуществлять перевод в колонию, расположенную ближе к месту жительства семьи, при письменной просьбе самого осужденного либо его родственника.

"Огромные расстояния исключают возможность их общения с семьей, – аргументировал необходимость поправок премьер-министр Дмитрий Медведев. – Но для таких осужденных общение, связь с семьёй – это, безусловно, способ социализации, возможность вернуться к нормальной жизни".

Если мест или необходимых учреждений в родном регионе нет, тогда его могут перевести в место отбывания наказания, расположенное в соседнем субъекте РФ.

Не попадают под действие законопроекта только осужденные за связанные с терроризмом и особо тяжкие преступления.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.07.2019 10:25
krash

Да как некоторые сидят, так вообще скоро на нары люди проситься сами будут, там спокойней и стабильней чем в стране.

0  0
26.07.2019 11:16
- гость -

Прямо пионерский лагерь!

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