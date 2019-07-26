Правительство РФ одобрило поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, позволяющие заключенным отбывать наказание в исправительных учреждениях, расположенных в родном регионе.

Согласно тексту законопроекта, разрешается осуществлять перевод в колонию, расположенную ближе к месту жительства семьи, при письменной просьбе самого осужденного либо его родственника.

"Огромные расстояния исключают возможность их общения с семьей, – аргументировал необходимость поправок премьер-министр Дмитрий Медведев. – Но для таких осужденных общение, связь с семьёй – это, безусловно, способ социализации, возможность вернуться к нормальной жизни".

Если мест или необходимых учреждений в родном регионе нет, тогда его могут перевести в место отбывания наказания, расположенное в соседнем субъекте РФ.

Не попадают под действие законопроекта только осужденные за связанные с терроризмом и особо тяжкие преступления.