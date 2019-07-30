Четверг, 1 Август, 01:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,42
€ 70,74
Обь
277см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ускоренное развитие АлтаяЛесные пожарыАномалии погоды
Новости

"Прет как танк": насколько сложно уволенным в запас реализовать себя на гражданке

, ИА "Амител"
Бизнес, управление, госслужба – при наличии достаточной подготовки военнослужащему в запасе остается только выбрать путь

Когда заканчивается военная служба, вопреки всем опасениям жизнь не заканчивается. Работодатели активно берут к себе человека с военным прошлым, потому что такие люди обладают бесценными качествами, которых подчас нет у тех, кто службу не проходил.

Многих бывших военных отличает целеустремленность: у них есть четкий стратегический план жизни, который они стремятся реализовать несмотря ни на что. Бывшие военные быстро приживаются в семейных компаниях. Как наемные менеджеры, они хорошие организаторы, стратеги и руководители. Их также ценят за то, что они преданы руководству и всегда, без дополнительных материальных стимулов, готовы взяться за выполнение сложной задачи.

Особенно ценят кандидатов с военным прошлым компании с четкой вертикальной иерархией, вот почему их много в министерствах и госкомпаниях.

Также бывших военных трудоустраивают на работу в школы учителями ОБЖ, машинистами электропоездов в метрополитен, бухгалтерами и экономистами в контрольно-ревизионное управление различных министерств и ведомств. Военнослужащие востребованы в технических специальностях. Например, инженеров, обслуживавших газовые турбины на военных кораблях, нанимают для обслуживания газовых турбин мирного назначения, а специалистов по дизельным двигателям берут нефтяные компании. Бизнес особенно ценит солдат и офицеров, служивших в стройбате, строительные компании их охотно принимают на работу. Также бывших военных приглашают в службы безопасности компаний.

Для реализации человека с военным прошлым важны не только счастливый случай и наличие ценных знакомств. То, насколько он сам настроен на свое уверенное движение по гражданскому пути, играет огромную роль в становлении его как профессионала.

В стремительно меняющихся условиях рынка с жесткой конкуренцией по-прежнему важны уровень актуальных знаний, постоянное саморазвитие и достойное образование.

Университет "Синергия" – единственный вуз в России, позволяющий получить диплом о высшем образовании Евросоюза – предоставляет уникальную возможность военнослужащим, уволенным в запас, получить перспективы, карьерный рост и высоту благополучной жизни.

Академическая программа "Кадровый резерв" создана специально для военных, нацеленных на успешную самореализацию в мире гражданских специальностей. Уникальность учебного плана программы заключается в том, что он достаточно гибкий и адаптируется под актуальные требования работодателей и текущую экономическую ситуацию. "Держать руку на пульсе" – это как раз про университет "Синергия". Здесь дают только те знания, которые реально пригодятся в последующем профессиональном пути выпускников. Никакой "воды" и траты времени на пустые лекции.

Абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор, зачисляются на программу обучения по двум направлениям на выбор: "Менеджмент организации" или "Экономическая безопасность".

Социальный пакет программы "Кадровый резерв" включает в себя:

  • проживание в общежитие (с 1-го по 3-й курс обязательно);
  • очное бюджетное отделение;
  • повышенная стипендия;
  • трудоустройство с 1-го курса;
  • посещение тренингов, бизнес-форумов, конференций, круглых столов;
  • тренировка и участие в региональных и всероссийских соревнованиях (тайский бокс; ММА; К1);
  • изучение иностранного языка.

Отдельно следует сказать о трудоустройстве студентов "Синергии". По своей сути, это практическое применение знаний, получаемых во время учебы. И при этом параллельно происходит изучение работы крупных коммерческих организаций, развитие лидерских качеств и навыков делового общения в рамках интерактивных мероприятий, работа в структурах холдинга и реализация собственных проектов на старших курсах, участие в реализации проектов для компаний-партнеров университета.

Проводниками слушателей образовательной программы "Кадровый резерв" выступают преподаватели с международной практикой, известные бизнесмены и управленцы, а также тренеры КМС, мастера спорта, обладатели международных категорий и званий "Заслуженный тренер России".

Выпускники этой академической программы способны успешно реализовать себя в предпринимательстве, управлении и на государственной службе. На сегодняшний день достойных примеров этого немало. И жители Алтайского края имеют уникальную возможность пополнить ряды профессиональной команды страны.

Московский финансово-промышленный университет "Синергия"
Представительство в г. Барнауле: Красноармейский проспект, 77, 1 этаж, офис 101
Телефон: 8 (3852) 56–07–05, 8–906–960–75–71
Сайт
ВКонтакте

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.07.2019 11:26
Filin

еще голова на плечах должна быть,

0  1
30.07.2019 13:55
- гость -

Походу с гражданки не идёт туда никто. На военных решили нацелиться. Смешная агитка...

0  1
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:54
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе бешенства 0
23:19
Футболист из Барнаула стал игроком месяца в РПЛ по версии болельщиков 0
22:25
Авиацию задействовали в тушении лесных пожаров в Сибири 0
21:59
Путин поручил военным потушить лесные пожары в Сибири 0
21:28
Авиадебошира судят за избиение командира самолета в Новосибирске 0
20:55
Тело пропавшего на Алтае двухлетнего мальчика нашли под камнем 0
20:32
"Медовый Спас" откроют в семи городах Алтайского края 0
19:57
Барнаульцы устроили пикет против электронных паспортов 0
19:01
Пьяная бийчанка села за руль с младенцем в машине и устроила ДТП 0
17:26
Эксперты: промысловый лес в России может исчезнуть через 10 лет, если объемы пожаров сохранятся 1
16:53
Парк имени Ленина в Барнауле частично очистили от мусора: 27 мешков с 600 кв. метров 1
16:24
Разделение потребительской корзины на мужскую и женскую рассмотрят в Минтруде 3
16:01
Здесь соберется вся семья: как выбрать надежную мебель для обеденной зоны 0
15:55
Огнеупорная крыша на горевшем барнаульском доме должна появиться к 1 октября 4
15:25
ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры 21
15:20
Дом в Камне-на-Оби заполонили вызывающие ожоги жуки 2
15:02
В Барнауле переименовали остановку общественного транспорта 0
14:51
Авиация МЧС долетела до лесных пожаров в Красноярском крае 10
14:36
Колбаса и губная помада: названы самые похищаемые в магазинах товары 2
14:13
140 тысяч алтайских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа 10
13:56
"Больничную клоунаду" для детей запустили в Алтайском крае 1
13:36
Малышева пригрозила "божьей карой" мошенникам, обещающим помочь похудеть вместе с ней 6
13:16
Налоговики пытаются обанкротить правообладателя "Гранмулино" 16
13:05
Иркутский губернатор сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке 7
12:47
"Полз на ощупь": сотрудник ФСИН спас младенца при пожаре в Барнауле 11
12:38
Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири: "Еще один признак климатического кризиса" 3
12:32
С грядки – в ленту: дачники Барнаула получили скоростной доступ в сеть 4
12:11
Светофоры на двух перекрестках отключили в Барнауле 0
11:54
Норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров предложено изменить 14
11:46
Два человека погибли страшном ДТП в Алтайском крае 8
11:38
Получение автомобильных номеров значительно упростили в России 0
11:21
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 1
11:05
Свет в конце тоннеля: министр Топилин пообещал бороться с бедностью на Алтае 21
10:45
Коктейль Молотова бросили в новосибирский офис "Единой России" 50
10:32
В жизни пригодится: три полезных навыка, которые можно прокачать со смартфоном в руке 0
10:15
Дугин вошел в пятерку лучших мэров Сибири 16
09:32
Будущие ученые – здесь: АлтГТУ ищет новых "наследников Ползунова" 0
09:30
Эскроу рубль бережет. Как спецсчета сохраняют деньги дольщиков 6
08:45
Экс-главу Барабинска судят за переселение людей в аварийный дом 0
08:30
Цифровое земледелие: Trimble показал на Алтае технологии будущего 0
08:18
От +35°С: аномальная жара в Горном Алтае продлится до 4 августа 0
08:07
"И покинет отчий дом мученик науки": где жить новоиспеченному студенту в Барнауле 7
07:45
"Сгусток солнца, охлажденный временем": почему бриллианты из Якутии так высоко ценятся 3
07:35
Депутаты избрали нового главу Усть-Калманского района 3
07:15
Бизнесменов осудили за загрязнение Бийска опасными отходами 5
07:01
Техника для человека: в Алтайском крае прошла презентация сельскохозяйственных машин 0
06:36
Шестидесятники: проект американского фотографа про советскую молодежь 6
06:06
Сан-Франциско – город в стиле Бийска: как в наукограде развивают бульвары и дворы 10
06:04
Две лоджии, три "плазмы": в Барнауле сдают квартиру за 60 тысяч рублей 6
23:56
"Лобовые решения уже давно использованы": Томенко и Топилин обсудили ускоренное развитие Алтая 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.