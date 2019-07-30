Когда заканчивается военная служба, вопреки всем опасениям жизнь не заканчивается. Работодатели активно берут к себе человека с военным прошлым, потому что такие люди обладают бесценными качествами, которых подчас нет у тех, кто службу не проходил.

Многих бывших военных отличает целеустремленность: у них есть четкий стратегический план жизни, который они стремятся реализовать несмотря ни на что. Бывшие военные быстро приживаются в семейных компаниях. Как наемные менеджеры, они хорошие организаторы, стратеги и руководители. Их также ценят за то, что они преданы руководству и всегда, без дополнительных материальных стимулов, готовы взяться за выполнение сложной задачи.

Особенно ценят кандидатов с военным прошлым компании с четкой вертикальной иерархией, вот почему их много в министерствах и госкомпаниях.

Также бывших военных трудоустраивают на работу в школы учителями ОБЖ, машинистами электропоездов в метрополитен, бухгалтерами и экономистами в контрольно-ревизионное управление различных министерств и ведомств. Военнослужащие востребованы в технических специальностях. Например, инженеров, обслуживавших газовые турбины на военных кораблях, нанимают для обслуживания газовых турбин мирного назначения, а специалистов по дизельным двигателям берут нефтяные компании. Бизнес особенно ценит солдат и офицеров, служивших в стройбате, строительные компании их охотно принимают на работу. Также бывших военных приглашают в службы безопасности компаний.

Для реализации человека с военным прошлым важны не только счастливый случай и наличие ценных знакомств. То, насколько он сам настроен на свое уверенное движение по гражданскому пути, играет огромную роль в становлении его как профессионала.

В стремительно меняющихся условиях рынка с жесткой конкуренцией по-прежнему важны уровень актуальных знаний, постоянное саморазвитие и достойное образование.

Университет "Синергия" – единственный вуз в России, позволяющий получить диплом о высшем образовании Евросоюза – предоставляет уникальную возможность военнослужащим, уволенным в запас, получить перспективы, карьерный рост и высоту благополучной жизни.

Академическая программа "Кадровый резерв" создана специально для военных, нацеленных на успешную самореализацию в мире гражданских специальностей. Уникальность учебного плана программы заключается в том, что он достаточно гибкий и адаптируется под актуальные требования работодателей и текущую экономическую ситуацию. "Держать руку на пульсе" – это как раз про университет "Синергия". Здесь дают только те знания, которые реально пригодятся в последующем профессиональном пути выпускников. Никакой "воды" и траты времени на пустые лекции.

Абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор, зачисляются на программу обучения по двум направлениям на выбор: "Менеджмент организации" или "Экономическая безопасность".

Социальный пакет программы "Кадровый резерв" включает в себя:

проживание в общежитие (с 1-го по 3-й курс обязательно);

очное бюджетное отделение;

повышенная стипендия;

трудоустройство с 1-го курса;

посещение тренингов, бизнес-форумов, конференций, круглых столов;

тренировка и участие в региональных и всероссийских соревнованиях (тайский бокс; ММА; К1);

изучение иностранного языка.

Отдельно следует сказать о трудоустройстве студентов "Синергии". По своей сути, это практическое применение знаний, получаемых во время учебы. И при этом параллельно происходит изучение работы крупных коммерческих организаций, развитие лидерских качеств и навыков делового общения в рамках интерактивных мероприятий, работа в структурах холдинга и реализация собственных проектов на старших курсах, участие в реализации проектов для компаний-партнеров университета.

Проводниками слушателей образовательной программы "Кадровый резерв" выступают преподаватели с международной практикой, известные бизнесмены и управленцы, а также тренеры КМС, мастера спорта, обладатели международных категорий и званий "Заслуженный тренер России".

Выпускники этой академической программы способны успешно реализовать себя в предпринимательстве, управлении и на государственной службе. На сегодняшний день достойных примеров этого немало. И жители Алтайского края имеют уникальную возможность пополнить ряды профессиональной команды страны.

Московский финансово-промышленный университет "Синергия"

Представительство в г. Барнауле: Красноармейский проспект, 77, 1 этаж, офис 101

Телефон: 8 (3852) 56–07–05, 8–906–960–75–71

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