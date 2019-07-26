Проведение ремонтных работ на теплосетях будет затрагивать трамвайные пути / Фото: gdevbarnaule.ru barnaul.org
Для проведения работ по ремонту теплосетей в Барнауле энергетики продолжают поэтапно перекрывать участки проезжей части, сообщается на официальном сайте города.
"Барнаульская теплосетевая компания" продолжает перекладку участка тепловой сети М-22 по проспекту Ленина в районе административного здания № 102б и жилого дома № 113", – рассказали в мэрии.
С 22 часов 26 июля до 22 часов 28 июля ведение работ будет затрагивать трамвайные пути:
- трамвайный маршрут № 4 будет закрыт;
- трамваи маршрута № 1 будут следовать по схеме: пр-кт Калинина, далее по ул. Северо-Западной, ул. Антона Петрова, ул. Советской Армии до трамвайного депо № 1;
- трамваи маршрута №7 будут двигаться по схеме: пр-кт Красноармейский, ул. Анатолия, ул. Челюскинцев, пр-кт Строителей, ул. Советской Армии, ул. Антона Петрова, далее по маршруту.
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