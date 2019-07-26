Проведение ремонтных работ на теплосетях будет затрагивать трамвайные пути / Фото: gdevbarnaule.ru barnaul.org

Для проведения работ по ремонту теплосетей в Барнауле энергетики продолжают поэтапно перекрывать участки проезжей части, сообщается на официальном сайте города.

"Барнаульская теплосетевая компания" продолжает перекладку участка тепловой сети М-22 по проспекту Ленина в районе административного здания № 102б и жилого дома № 113", – рассказали в мэрии.

С 22 часов 26 июля до 22 часов 28 июля ведение работ будет затрагивать трамвайные пути: