Барнаульские долевки, продающиеся по новым правилам, выросли в цене

Средняя стоимость квартир, которые сейчас выходят на первичный рынок Барнаула и продаются по новым правилам, заметно выросла, пишет "Алтайский портал недвижимости".

"На сегодняшний день только на "Алтайском портале недвижимости" от риелторов представлено порядка 65 объявлений. Средняя стоимость квадратного метра при этом составляет 49 900 рублей", – пишет издание.

Для сравнения, в соседних высотках на улице Балтийской и в целом по микрорайону Новостройки цена гораздо ниже – 43 600 рублей. То есть в этой локации разница между теми долевками, которые начинали возводить и продавать по старым правилам и по новым, достигла более 14%.

"Однако надо учесть, что здесь строят дома с кирпичными, газобетонными и панельными стенами (стоимость первых всегда немного выше, чем вторых и третьих)", – уточняет портал.

Вместе с тем в Барнауле реализуется еще два проекта с привлечением банковского финансирования. Это ЖК "Моховая поляна" (два дома по ул. 6-я Нагорная, 15г/8 и 15г/9). Поскольку продажи начались еще в конце прошлого года, здесь предложений уже гораздо меньше. И если судить по имеющимся объявлениям от агентов, средняя стоимость квадратного метра составляет порядка 43 300 рублей. Другой проект – ЖК "Парковый", его запустили год назад (стал первым в Алтайском крае, перешедшим на эскроу), продают по 46 800 рублей за квадратный метр.

При этом на Горе средняя стоимость новостроек сейчас выше – 48 500 рублей за 1 кв. м (общая цена по городу – 47 100 рублей). То есть ранее заложенные объекты с банковским финансированием не демонстрируют существенного роста в цене в отличие от новых, что продиктовано изменениями на рынке за последние полгода-год.

Ожидается, что и жилье в остальных проектах, которое в будущем поступит в продажу по измененному законодательству, также будет увеличиваться в цене. По данным экспертов, во многих случаях стоимость будут просчитывать и диктовать сами банки в зависимости от объема кредитования девелопера.

Ранее сообщалось, что новый закон привел к массовой скупке долевок в Алтайском крае.