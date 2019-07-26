Специалисты медицинской компании "ИНВИТРО" проанализировали, как часто тесты на наличие гепатитов B и C дают положительные результаты. Сделали они это накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля.

"По результатам лабораторной диагностики 4,9% барнаульцев болеют гепатитом C. Если масштабировать эти цифры на население Барнаула (632 000 по данным Росстата), получится порядка 31 тысячи. Пациентов, зараженных гепатитом B, меньше – 2,6%. Специалисты проанализировали данные 20 тысяч человек, сдавших анализы в 2018 году. Аналогичные исследования проводились в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Томске и Омске", – рассказали в компании.

Оказалось, что чаще других вирус гепатита C обнаруживается у жителей Владивостока – 8,1%. Реже всех им болеют иркутяне – 4,1%. Ситуация с гепатитом B складывается иначе. Больше всего заболевших в Красноярске – 2,6%, меньше – снова в Иркутске – 1,1%. Причем количество заболевших уже длительное время находится примерно на том же уровне.

"Тонкость лабораторного исследования на гепатит C в том, что маркером вируса служат антитела. Они обнаруживаются не только у текущих больных, но и у тех, кто переболел этим вирусом. Приблизительно 20-25% уже здоровых людей являются носителями антител в крови. Гепатит C зачастую проявляется бессимптомно. Из-за этой особенности вирус раньше называли "ласковым убийцей", – отметил главный врач клинико-диагностической лаборатории "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.

С гепатитом B проще: специалисты ищут структуру вируса в биоматериале пациента. Если ее находят, значит, пациент болен прямо сейчас. Гепатит B гораздо чаще проявляет себя бурно: пожелтение кожи, лица, глазных яблок и другие симптомы.

По мнению специалистов, гепатит давно перестал быть социальной болезнью: далеко не всегда вирус передается половым путем. Опасность может подстерегать везде, где возможен прямой контакт с кровью и нет специальных материалов, обработанных по программе защиты пациента. Например, в некоторых салонах красоты, у мастеров маникюра, в тату-салонах и других местах. Врачи советуют проходить тесты на гепатит раз в год.

Ранее ИА "Амител" рассказывало, кто и как может заразиться вирусным гепатитом.