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Нужно больше отключений: названы адреса в Барнауле, где еще не будет горячей воды

, ИА "Амител"
Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону
В Барнауле продолжаются работы по перекладке тепловых сетей / Фото: postnews.ru

В Барнауле продолжаются работы по перекладке тепловых сетей / Фото: postnews.ru

В связи с реконструкцией тепловых сетей еще потребуется ограничение подачи горячей воды в Барнауле. Временные неудобства ждут часть домов Индустриального и Октябрьского районов, сообщается на официальном сайте города.

Продолжаются работы по перекладке тепловых сетей. В связи с этим под временное отключение горячей воды попадают:

  • с 9:00 29 июля до 10:00 30 июля – 53 многоквартирных дома, три школы, четыре детских сада и больница в Октябрьском районе;
  • с 9:00 29 июля до 9:00 19 августа – пять многоквартирных домов, 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного. 

На последнем участке уже начаты подготовительные работы. С момента отключения энергетики заменят 687 метров трубопровода возрастом 31 год, диаметром 300 мм. Напоминаем, что здесь продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы 2-й Северо-Западной, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома № 26.

Также в связи с увеличением объема работ из-за ветхости канала внутриквартальной тепловой сети 1981 года строительства на участке по адресу Малахова, 116 вынужденно продлеваются даты ограничения горячей воды: до 9:00 28 июля – для 26 многоквартирных домов и двух школ по улице Малахова и Павловскому тракту. На этом участке энергетики заменят 337 метров трубопровода диаметром 400 и 100 мм.

Продолжаются работы и на ранее заявленных участках, требующих временного ограничения ресурса:

  • до 10:00 29 июля – шесть многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября;
  • с 9:00 29 июля до 9:.00 30 июля – 19 многоквартирных домов, детский сад, две больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;
  • по 30 июля включительно – шесть многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;
  • по 1 августа – детский сад по улице Сизова, 22. 

Все объекты, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечены на карте

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым – дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Если над домом не стоит никакого знака, значит, ресурс исправно подается. Если горячей воды по какой-то причине нет – нужно обратиться в управляющую компанию.

Отмечается, что запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения.

Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды-2019
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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