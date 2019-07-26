В связи с реконструкцией тепловых сетей еще потребуется ограничение подачи горячей воды в Барнауле. Временные неудобства ждут часть домов Индустриального и Октябрьского районов, сообщается на официальном сайте города.

Продолжаются работы по перекладке тепловых сетей. В связи с этим под временное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 29 июля до 10:00 30 июля – 53 многоквартирных дома, три школы, четыре детских сада и больница в Октябрьском районе;

с 9:00 29 июля до 9:00 19 августа – пять многоквартирных домов, 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного.

На последнем участке уже начаты подготовительные работы. С момента отключения энергетики заменят 687 метров трубопровода возрастом 31 год, диаметром 300 мм. Напоминаем, что здесь продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы 2-й Северо-Западной, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома № 26.

Также в связи с увеличением объема работ из-за ветхости канала внутриквартальной тепловой сети 1981 года строительства на участке по адресу Малахова, 116 вынужденно продлеваются даты ограничения горячей воды: до 9:00 28 июля – для 26 многоквартирных домов и двух школ по улице Малахова и Павловскому тракту. На этом участке энергетики заменят 337 метров трубопровода диаметром 400 и 100 мм.

Продолжаются работы и на ранее заявленных участках, требующих временного ограничения ресурса:

до 10:00 29 июля – шесть многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября;

с 9:00 29 июля до 9:.00 30 июля – 19 многоквартирных домов, детский сад, две больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;

по 30 июля включительно – шесть многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;

по 1 августа – детский сад по улице Сизова, 22.

Все объекты, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечены на карте.

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым – дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Если над домом не стоит никакого знака, значит, ресурс исправно подается. Если горячей воды по какой-то причине нет – нужно обратиться в управляющую компанию.

Отмечается, что запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения.