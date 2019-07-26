Барнаульцам рассказали, как получить разрешение на запуск квадрокоптера

Жителям Барнаула рассказали, как получить разрешение на использование воздушного пространства над городом. Все тонкости отмечены на официальном сайте мэрии.

С 15 июля действует новый порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Барнаулом, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского округа площадки.

1. Выдачу разрешений осуществляет комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Решение о выдаче разрешения или об отказе принимается комиссией, порядок организации деятельности и состав которой определяются приказами комитета.

2. Для получения разрешения необходимо предоставить в комитет заявление по форме с пакетом документов. Заявление подается не менее чем за 22 рабочих дня до даты начала заявленного вида деятельности по использованию воздушного пространства.

3. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления передает документы в комиссию.

4. Комиссия в течение шести рабочих дней со дня получения документов рассматривает их на заседании и принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

5. Разрешение оформляется на срок, указанный в заявлении, но не более одного года.

6. В случае принятия решения о выдаче разрешения комитет в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения направляет сопроводительным письмом копию разрешения в барнаульскую транспортную прокуратуру.