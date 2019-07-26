Барнаульцам рассказали, как получить разрешение на запуск квадрокоптера

Жителям Барнаула рассказали, как получить разрешение на использование воздушного пространства над городом. Все тонкости отмечены на официальном сайте мэрии.
С 15 июля действует новый порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Барнаулом, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского округа площадки.
1. Выдачу разрешений осуществляет комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Решение о выдаче разрешения или об отказе принимается комиссией, порядок организации деятельности и состав которой определяются приказами комитета.
2. Для получения разрешения необходимо предоставить в комитет заявление по форме с пакетом документов. Заявление подается не менее чем за 22 рабочих дня до даты начала заявленного вида деятельности по использованию воздушного пространства.
3. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления передает документы в комиссию.
4. Комиссия в течение шести рабочих дней со дня получения документов рассматривает их на заседании и принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.
5. Разрешение оформляется на срок, указанный в заявлении, но не более одного года.
6. В случае принятия решения о выдаче разрешения комитет в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения направляет сопроводительным письмом копию разрешения в барнаульскую транспортную прокуратуру.
Комментарии
скоро и па..ать без разрешения нельзя будет, свободная страна и законы для свободных людей.
Афигенно, то есть ребенку игрушечный вертолет чтоб запустить во дворе, надо за меся до этого события подсуетиться, то есть примерно 22+10+5 дней? Я фигею.
Разрешения получат только изготовителе реклам, СМИ, кадастровые инженеры, ну думаю еще пару свадебных контор, остальным откажут ибо нефиг. Ведь проще запретить, чем потом отвечать зачем выдали
Правильно а то Навальный повадился снимать дворцы с верху наших скромных граждан. Вон как снял Тулеева, тот аж чуть слюной не подавился. Не надо снимать богатство других, а то люди нервничают...