Кондитерские изделия в России в ближайшие полгода могут подорожать на 5-7% в связи с повышением НДС на пальмовое масло, пишут "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.

По ее словам, сейчас растительные жиры самые дешевые. Из-за этого заменить их аналогом будет практически невозможно, заявила Петрова.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому ставка НДС в отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции будет снижена с 20 до 10%. В то же время с пальмового масла снимут льготный режим по указанному налогу и вернут обычную ставку – 20%.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что парламентарии планируют следить за ситуацией с ценами на продукты, которые содержат пальмовое масло.

Он подчеркнул, что сегодня уже сложился рынок и по молочной, и по кондитерской продукции. Серьезное увеличение цены в условиях, когда этот рынок насыщен, практически невозможно.

Макаров уверен, что определять в этом случае стоимость продуктов, в том числе и сладостей, будет не выросший НДС, а спрос и предложение.