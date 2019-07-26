МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском, сообщает РИА "Новости".

Преступление произошло в четверг, 15 июля. Мужчина подошел к женщине, которая гуляла с ребенком на детской площадке, и несколько раз ударил ее ножом, после скрылся.

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый — бывший сожитель убитой.

На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую машину.

Как сообщила официальный представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова, во время досмотра у подозреваемого изъяли охотничий нож со следами крови.

Нападавшего удалось задержать через несколько часов после преступления в лесу в Ногинском районе. Он заявил, что убитая ему изменяла.