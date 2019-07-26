У каждого из нас есть сердце: это основной орган, без которого организм не может существовать. Мы живем в мире, в котором много хорошего вокруг, но есть дети, нуждающиеся в сложных и дорогостоящих операциях, и чье сердце не может биться без нашей помощи.

Вот уже второй месяц проходит благотворительная акция "Подари сердцам жизнь!" от компании "ВелКен", где 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после них.

В рамках акции проходит сбор денег для двухлетнего Кости Вотякова, который проживает в Тальменском районе Алтайского края. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

На сегодняшний день вы собрали для Вотякова Кости 320 629 рублей.

Необходимая сумма для Кости – 460 422 рубля.

Почему для благотворительной акции "Подари сердцам жизнь!" были выбраны именно "Алтайские семечки"? Об акционном продукте рассказал заместитель генерального директора компании ООО "ВелКен" Якушев Алексей Леонидович:

"Выбор на торговую марку "Алтайские семечки" пал не случайно: этот бренд существует на рынке более 13 лет и за это время очень полюбился не только жителям края, но и жителям других регионов. Продукт выпущен из экологически чистого алтайского сырья с качественной обжаркой, с сохранением полезных веществ: фосфор, магний, кальций, витамины. Также мы "купаем" наши семечки в алтайской воде. "Алтайские семечки" упакованы в бескислородной среде и защищены трехслойной пленкой. Это надежный продукт с многолетней успешной историей продаж, богатым вкусом и ароматом семян подсолнечника!"

Покупая продукцию ТМ "Алтайские семечки", вы становитесь участником благотворительного проекта "Подари сердцам жизнь!" и помогаете в сборе средств на лечение Вотякова Кости.

Каждый из вас может подарить Косте прекрасное и беззаботное детство: эту замечательную пору мы не в силах вернуть, но можем сделать так, чтобы у больных детей появился шанс на полноценную жизнь. Детство бывает лишь один раз в жизни – так пусть оно будет безоблачным, полным внимания и заботы окружающих.

Люди, которые поучаствовали в благотворительной программе "Подари сердцам жизнь!", на личном опыте убедились, что творить добро просто: у каждого из нас есть возможность не остаться в стороне и внести свой вклад на счет ребенка для проведения необходимой операции или реабилитации.

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

Помогать могут все: самое главное – решить и сделать! Вместе мы сможем больше!

ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!

Сайт проекта: http://podari-serdcam.ru/

Информационный партнер: Радио Дача Барнаул