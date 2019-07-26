Фото: Евгений Кучинёв / Urban Exploration of Barnaul

Барнаульскому фотографу и исследователю Евгению Кучиневу несколько лет назад удалось запечатлеть внутреннее убранство ныне сгоревшей музыкальной школы Барнаула. В своей заметке к фотографиям автор отмечает, что на двух этажах здания было обнаружено четыре рояля и семь пианино. Все они из-за неблагоприятной среды рассохлись и не подлежали восстановлению.

Напомним, пожар в историческом здании случился в ночь на 18 июля, МЧС предварительной причиной возгорания называет поджог.

Деревянная постройка датируется 1935 годом и является памятником регионального значения. Последние годы здание было законсервировано и отключено от коммуникаций. Директор Алтайского музыкального колледжа Светлана Прокофьева рассказала "Вестям-Алтай", что перед пожаром здание стояло абсолютно пустое и было обесточено. Его готовили для сноса и реконструкции.